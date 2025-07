Ana Duato absuelta e Imanol Arias condenado: esta es la sentencia final del ‘caso Nummaria’

Tras un largo proceso judicial, la Audiencia Nacional ha condenado a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias por su implicación en el caso Nummaria entre los años 2010 y 2013. Una sentencia que deriva del pacto que llevó a cabo con la Fiscalía Anticorrupción hace unos meses. Cabe destacar que, al tratarse de una pena inferior a los dos años y medio, sumado a que no cuenta con antecedentes penales, es probable que Arias no llegue a entrar en prisión, aunque sí que deberá hacerse cargo de las multas y la devolución de la cantidad defraudada.

Por su parte, Ana Duato ha sido absuelta de todos los delitos después de que la Sala de lo Penal considere que «no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario». Al mismo tiempo, al contable Fernando Peña, principal acusado del caso, se le imponen 80 años de prisión. Y es que, según los jueces, «facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho mencionado con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos».

Ana Duato e Imanol Arias. (Foto: Gtres)

En la sentencia de 275 páginas, recogida por Europa Press, se puede leer que se considera que ambos intérpretes de la serie Cuéntame cómo pasó utilizaron las estructuras diseñadas por el asesor Peña en el despacho Nummaria para evitar la tributación de capitales en España.

Fue el 4 de junio de 2024 cuando Ana Duato e Imanol Arias declararon ante la Fiscalía como acusados de un presunto fraude fiscal. Sin embargo, lo hicieron de una manera muy distinta. Mientras que Imanol asumió la comisión de los delitos fiscales y el pago de la deuda tributaria para evitar la petición de cárcel, la madre de Miguel Bernardeau prefirió no aceptar ningún pacto, defendiendo su inocencia en todo momento y enfrentándose así a la petición de pena de cárcel de 32 años que, finalmente, ha quedado disuelta. «Muchas gracias por vuestro interés. Ahora hay que esperar […] He estado muy tranquila. He podido contar y por fin hemos tenido la oportunidad de aclarar las cosas», declaró por aquel entonces la madre de Miguel Bernardeau. Por su parte, Imanol optó por el más absoluto silencio y no hizo declaraciones a su salida de la Audiencia Nacional.

Ana Duato e Imanol Arias. (Fotos: Gtres)

Por ahora, después de conocerse la sentencia definitiva del caso, ni Ana Duato ni Imanol Arias se han pronunciado al respecto. Así como tampoco se conoce si recurrirán algún aspecto de la sentencia. No obstante, teniendo en cuenta el previo acuerdo de Imanol con la Fiscalía y la favorable resolución que ha recaído sobre Ana, no se espera que lo hagan.