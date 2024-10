Primeras imágenes de Ana Duato tras la petición de cárcel de la fiscalía

Escasas 24 horas después de que el fiscal anticorrupción Tomás Herranz señalara, en el marco del juicio por el caso Nummaria, que la actriz Ana Duato, para la que pide 16 años de cárcel, se sirvió de ese despacho de asesoría fiscal con «la voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos» y así defraudar a Hacienda, la valenciana se ha dejado ver en las inmediaciones de su domicilio en Madrid. Lo hecho, eso sí, desde el interior de su vehículo.

Duato ha saludado a los medios de comunicación congregados en el lugar, muy sonriente y aparentemente tranquila con la situación. Sin embargo, no ha querido atender a las preguntas de la prensa y, prueba de ello, es la velocidad con la que se ha dirigido hacia el interior de la vivienda. Aunque son varias las veces que Ana Duato ha defendido su inocencia en el caso ante el juez, no lo ha hecho frente a los medios de comunicación. La intérprete de Cuéntame ha mantenido una postura de absoluta discreción públicamente respecto al proceso judicial en su contra. A pesar del revuelo mediático que ha suscitado su implicación en el caso Nummaria, la actriz ha optado por no hacer declaraciones públicas sobre el tema, limitándose a aparecer en contadas ocasiones. Algo que respondería a una estrategia reflejo de su deseo de enfrentar la situación en el ámbito judicial y no en el mediático, buscando proteger su vida personal y profesional del escrutinio público.

Ana Duato en un juicio. (Foto: Gtres)

Para entender la acusación de Ana Duato cabe remontarse al año 2016. Fue entonces cuando se destapó su implicación en el entramado que también afectaba a otras personalidades del mundo del espectáculo, como Imanol Arias. El fraude investigado, según relató Anticorrupción, se basa en la utilización por «una parte importante» de los clientes del despacho de abogados Nummaria, de estructuras societarias opacas «diseñadas con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país». La Fiscalía cree que Ana Duato y su marido, Miguel Ángel Bernardeu, productor de Cuéntame y también acusado, ocultaron parte de sus rentas, «principalmente procedentes de su participación como actriz y productor, respectivamente, en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó».

En un principio, la petición de la Fiscalía ascendía a 32 años de prisión para Ana Duato, a los que había que sumar elevadas multas. No obstante, tras varios meses de juicio en la Audiencia Nacional, el pasado mes de septiembre el Ministerio Público reconoció que en algunos ejercicios fiscales Duato no incurrió en delito, por lo que se redujo su solicitud de pena a 22 años. Tal cantidad ha sido de nuevo modificada en favor de la actriz, quedando en 16 años.

Ana Duato en Madrid. (Foto: Gtres)

Esto se debe a que la justicia se ha focalizado en que hasta 2006, Ana declaraba todo «y tributaba como es debido» dado que pagó aproximadamente 400.000 euros a Hacienda, el 43% de sus ingresos, y que tras acudir a Nummaria comenzó a pagar solo el 25%. «¿Cómo puede ser? No se entiende salvo designio de fraude», ha incidido Herranz. Para el fiscal, «la conducta dolosa de Duato se manifiesta en que la operación realizada solo pudo tener como finalidad la búsqueda de un enriquecimiento injusto buscado expresamente (…) al dejar de ingresar parte de la deuda tributaria incumpliendo expresamente la norma, al simular una cesión de derechos de imagen completamente ficticia».