Todo sobre María Bernardeau, hija de Ana Duato y protagonista del nuevo ‘Fisica o Química’

En medio del huracán mediático que está protagonizando Ana Duato con motivo del fraude fiscal millonario del que se le acusa, su hija, María Beranardeau, también ha acaparado gran parte de la atención mediática de los últimos días tras convertirse en una de las protagonistas de Física o Química: La nueva generación. Se trata de una nueva serie que prepara Atresmedia donde la joven, junto a otros fichajes, serán los encargados de relevar a importantes nombres como Ursula Corberó o Maxi Iglesias que en su día marcaron un antes y un después con sus historias dentro del Zurbarán. Pero, ¿quién es realmente María?

Es la hija pequeña de la actriz que dio vida al célebre personaje de Merche en Cuéntame cómo pasó y de Miguel Ángel Bernardeau, productor de la misma. Su hermano es Miguel Bernardeau, actor que saltó a la fama tras formar parte del reparto de Élite. Es por ello por lo que la joven proviene de una familia de artistas que han motivado su gusto por todo lo relacionado con el arte. A los 12 años debutó en la pequeña pantalla de la mano de la serie de la cadena pública mencionada y, más adelante, realizó alguna que otra aparición en HIT.

Aunque ahora vaya a dar el salto definitivo al mundo de la interpretación, un ámbito que ha vivido de cerca desde su infancia, lo cierto es que su verdadera pasión siempre ha sido la pintura. De hecho, tal y como recoge en su propia página web, al mismo tiempo que se forma como actriz en el Centro del Actor (donde fue alumno su hermano), también estudia Bellas Artes y Diseño de Moda en la Universidad de Francisco de Vitoria de Madrid, con el objetivo de dejar su huella en el arte, «tanto en el lienzo como en el mundo de la actuación».

En sus redes sociales, María comparte bastante contenido en el que se la puede ver disfrutando de la pintura en sus ratos libres. Además, su madre, Ana Duato, también ha confesado en el universo 2.0 ser fan de las obras de María: «El arte de mi hija me alegra la vida y la casa», escribía el pasado marzo del año 2023 junto a una fotografías de unas obras muy originales realizadas por la mencionada. Cabe destacar que María tiene un Instagram, a parte del personal ,donde comparte sus mejores cuadros con sus seguidores.

Por otro lado, para completar su faceta artística, además de actuar y pintar, María también está aprendiendo canto y danza, especializándose en jazz, contemporáneo y moderno, tal y como señalan varios medios. Sin duda, posee un perfil muy completo de cara al mundo del arte que podría situarla en lo más alto, mediáticamente hablando, pero según sus palabras, no entra en sus planes, por ahora, ser una persona excesivamente conocida: «Quiero ser feliz y hacer lo que me gusta: actuar, pintar, pero no ser famosa. Me gustaría poder expresar mi arte y mejorar la vida de las personas. […] Creo que es muy importante expandir el arte. Para mí, es una forma de mirar y de entender la vida», explicó, hace tan solo un año, a través de una entrevista concedida para La Razón.