Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, juntas por primera vez en televisión

Paz Padilla ya ha superado el coronavirus tras estar cerca de quince días confinada en su domicilio. Enfermedad por la que también fue ingresada por tres días en el Hospital Universitario Quirónsalud de Pozuelo de Alarcón. Tras una serie de pruebas, los médicos tomaron la decisión de que lo mejor para la humorista era que permaneciera en observación y bajo tratamiento en el centro hospitalario. “Pase miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo”, llegó a decir a través de sus redes sociales una vez se encontró bien y se reincorporó al trabajo. Ahora, que ya ha vuelto a su rutina y lo ha hecho de la mano de una persona muy especial para ella: su hija, Anna Padilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Madre e hija han participado juntas por primera vez en un concurso de televisión. Lo han hecho en el conocido formato de ‘El Concurso del Año’ -donde han tenido que averiguar la edad exacta de los desconocidos-, presentado por Dani Martínez. “Ay me está dando mucha vergüenza. Sed buenos que es mi primera vez”, ha escrito Anna Ferrer antes de que iniciara el programa. Paz y su hija han sido las madrinas especiales de esta última emisión y se lo han pasado de miedo. Cada una de ellas ha ayudado a un equipo con el objetivo de que su grupo pasase a la ronda final.

Al iniciar la entrega, la presentadora de ‘Sálvame’ ha confesado que esta inmersa en el nuevo proyecto que tiene junto a la influencer, la tienda de No Ni Ná. “Cuando trabajas con tu hija es un proceso muy bonito”, ha explicado mientras la joven ha dicho que se “compenetran” a la perfección. Además, la intérprete de ‘La que se avecina’, ha querido agradecer al presentador -y su compañero en ‘Got Talent’-, su cariño cuando se reincorporó al citado formato tras la muerte de su marido, Antonio Vidal. “Cuando volví al programa me dio mucha fuerza y energía. Pude conectar con el mundo del arte y con el mundo del amor. Y tú me ayudaste mucho”, ha contado Paz Padilla con una tierna sonrisa.

Sin embargo, durante las vacaciones de Semana Santa, Paz y Anna han estado separadas. La actriz se ha desplazado hasta Zahara de los Atunes -Cádiz-, para firmar unos papeles de la marca que tienen en común. De hecho, ha sido duramente criticada a través de las redes sociales, por eso, ha querido aclarar el motivo de su desplazamiento, ya que está prohibido moverse entre Comunidades Autónomas si no existe un motivo justificado. Por otro lado, Ferrer se ha tomado unos días de desconexión junto a su chico, Iván. La pareja ha pasado los últimos días en una casa de campo donde han podido conectar con la naturaleza y pasar tiempo rodeados de grandes prados y animales.