Paz Padilla vuelve a ‘Sálvame’ tras superar el coronavirus

Un paso adelante más para Paz Padilla. La presentadora ha vuelto a ponerse delante de las cámaras de ‘Sálvame’ tras pasar con éxito el coronavirus. Este miércoles está conduciendo su primer programa después de unas semanas en las que ha tenido un estado de salud muy delicado. La gaditana ha querido contar cómo de mal lo ha pasado y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la responsabilidad ahora que ha vivido en su propia piel los efectos de la COVID.

La presentadora preocupó a todos cuando se conoció que había necesitado ser ingresada en el hospital. ¿Qué pasó exactamente? «No tenía neumonía pero yo no llenaba el pecho. Me hacen una analítica y ven que en los índices de coagulación hay ciertos niveles que se alteran y que esos niveles provocan trombosis, aneurismas», ha relatado. Su preocupación era absoluta: «Vieron que no estaba muy alto pero que ahí estaba y decidieron dejarme ingresada. Yo miraba a la doctora y decía no puede ser. Me asusté porque pensaba, ¿y si esto va a más?», cuenta Paz Padilla

Hace unos días dio a conocer que ya se había encontrado recuperada del COVID y dejó una reflexión que la sociedad debería tatuarse: no hay lugar para la relajación con el virus: «Hoy hace 14 días que me infecté del covid. Los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre. Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar. Ha sido un poco difícil porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar (…) He estado un poco asustada. Yo soy deportista, no tengo ninguna patología y tengo 51 años. Nunca pensé que iba a pasar por esto, ahora toca recordarlo como algo que ya pasó».

Paz Padilla hace llorar a Lydia Lozano

El otro momento emotivo de la tarde en ‘Sálvame’ también lo ha protagonizado Paz Padilla y ha tenido como afectada a su compañera Lydia Lozano. Todo el discurso de la gaditana le estaba recordando mucho al reciente fallecimiento de su hermano, Jorge Lozano, que perdía la vida hace unos días por culpa del COVID.

Mientras Paz explicaba cómo había sido aislada en casa y su posterior ingreso hospitalario, las lágrimas caían por los ojos de Lydia. Su nivel de emoción era tal que ha preferido abandonar el plató para desahogarse. Posteriormente, Paz Padilla ha pedido disculpas porque no quería hacer llorar a su compañera. No cabe duda de que cada vez es más gente la que ha -tristemente- ha perdido a un ser querido por culpa de esta pandemia y es normal que los nervios estén a flor de piel. En cualquier caso, la madre de Anna Ferrer ya está completamente recuperada y lista para ponerse al día de la actualidad de la crónica social.