Kiko Matamoros reacciona a la muerte de María de Mora: "No le di importancia"

Kiko Matamoros y María de Mora han coincidido muchas veces en televisión, pero su amistad no se reduce al circuito mediático. Disfrutaban de una relación muy estrecha, tanto es así que la empresaria estuvo en la tercera boda de Matamoros, la que celebró junto a la modelo Marta López Álamo. El colaborador era consciente de que estaba enferma. Ella misma le comunicó sus achaques, pero «no le di importancia». Kiko recalca que María siempre lograba salir adelante, por eso pensó que iba a superar su último problema.

El tertuliano está muy afectado, siente que no ha estado a la altura y considera que tendría que haber estado más pendiente de su compañera. Ha entrado por teléfono en Ni que fuéramos (TEN) para comentar la información y su reacción demuestra lo sensible que se encuentra. «Para mí ha sido una noticia horrorosa. La quería muchísimo. Me sentía muy querido por ella y me he sentido toda la vida muy apoyado. Cada vez que he tenido una crisis personal, un problema… ella estaba a mi lado», ha comentado al respecto.

Kiko Matamoros en su última entrevista. (Foto: YouTube)

Matamoros reconoce que hacía un tiempo que no veía a María de Mora. Sabía que estaba enferma y pensaba que necesitaba estar al margen, pero no tuvo en cuenta la gravedad de la situación. Ahora se arrepiente y lo único que puede hacer es recordarla con cariño, admiración y orgullo.

Kiko Matamoros pide perdón

El marido de Marta López Álamo aparenta ser un hombre fuerte, pero todos los que le conocen recalcan que es profundamente sensible. En circunstancias como esta queda claro que su temperamento no es más que una coraza. En un tono serio, ha pedido disculpas por no haber estado pendiente de María de Mora, pues ella siempre le ha mostrado su apoyo.

Kiko Matamoros hablado de María de Mora. (Foto: YouTube)

«Lamento profundamente no haberme enterado del deterioro que había tenido en los últimos 20 días. Me habría gustado ir a verla, darle un beso y despedirme (…) He fallado, lo reconozco. La última vez que la vi fue en mi boda, precisamente. Alguna vez habíamos hablado por WhatsApp, pero no la había visto personalmente», ha comentado al respecto.

Hace más de un año que no se reunía con la empresaria. Hay que tener en cuenta que Matamoros estuvo una temporada en Abu Dabi junto a su mujer por cuestiones profesionales. Después regresó y se centró en su programa, así que su agenda ha estado bastante apretada.

La enfermedad de María de Mora

María de Mora en Madrid. (Foto: Gtres)

María de Mora llevaba años luchado contra una larga enfermedad. Lo que Kiko cuenta es cierto. Consiguió superar muchas batallas, pero lamentablemente su destino estaba escrito. Se ha despedido siendo una mujer valiente y luchadora, algo que Matamoros ha dejado claro. «Como siempre salía de todas la verdad, es que no le di mayor importancia», explica.

Según cuenta, cuando se enteró de su nuevo problema pensó que también lograría salir adelante. «Tenía una relación de amistad con ella desde hace más de cuarenta años, aparte de que también fui su representante. Le tenía un cariño tremendo y siempre me ayudó mucho», ha comentado el colaborador en La Razón. Ahora solo puede hacer una cosa: recordarla con orgullo y cuidar su legado.