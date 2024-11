Muere María de Mora tras una larga lucha contra el cáncer

María de Mora ha fallecido a causa de un cáncer contra el que luchaba desde hace varios años. Según lo publicado, ha estado recibiendo cuidados paliativos durante sus últimos días de vida y será este 22 de noviembre cuando sus familiares y amigos más allegados podrán despedirse de ella, por última vez, en el tanatorio de La Paz del municipio madrileño de Tres Cantos.

Fue en 2004 cuando su rostro comenzó a acaparar gran parte de la atención mediática tras salir a la luz un documento, que ella tenía en su poder, en el que aparecían varios famosos y famosas que supuestamente ejercían la prostitución. Como no podía ser de otra manera, fueron muchos los programas que quisieron contar con su testimonio y fue así cómo consiguió una gran popularidad que motivó que su presencia en televisión fuera cada vez más habitual.

María de Mora por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Llegó a revelar que había muchas famosas «que habían trabajado para ella y que después habían negado conocerla». Aunque cabe destacar que siempre que tenía oportunidad matizaba en qué consistía su rol en este negocio: «Jamás les he cobrado a las chicas, porque eso sería un delito. Yo cobraba de mis clientes por presentarles chicas para ir a cenar, pero nunca de ellas. Y jamás les dije a ellas que tenían que acostarse con nadie», decía.

Sin embargo, sus últimos años de vida, fruto de la enfermedad que padecía, los ha pasado alejada del foco mediático y de los platós, descansando junto a sus seres queridos en la más absoluta discreción.

Su lucha contra el cáncer

Aunque en la mayoría de las entrevistas que concedía en la pequeña pantalla hablaba de cómo manejaba los hilos de la noche madrileña, en 2014, durante su presencia en Sábado Deluxe, también compartió por primera vez su testimonio tras ser diagnosticada de cáncer por tercera vez. «Cuando me dijeron que tenía cáncer, mi primera reacción fue decir ‘no me lo puedo creer’. Tuve miedo, mucho miedo. Pensé que no iba a poder superarlo. Cuando me lo dijeron, creí que no iba a tener fuerzas para afrontar un tratamiento tan agresivo como el que atravesé hace 17 años […] «Es el tercer cáncer que tengo, el primero fue a los 36 años, de mama, se me reprodujo a los 38 y ahora me enfrento al tercero, que es el mismo cáncer de mama que se me ha instalado en la pleura», contaba por aquel entonces.

Su última aparición en la red

El último post que publicó en Instagram fue el pasado 18 de agosto. Compartió un selfie de ella misma en el que escribía lo siguiente: «Fin de semana terminado y me pregunto por qué esperar al fin de semana para divertirse. Cualquier día de la semana que entramos será ideal para ello». Sin duda unas palabras que nada hacían presagiar su inminente muerte, informada en primicia por El Español.