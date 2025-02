El esperado debut de Terelu Campos en el teatro, con la obra Santa Lola, ha generado gran expectación desde su anuncio. Aunque la función no se ha estrenado, la respuesta del público ya ha sido más que positiva, con un notable interés por la función y una «excelente venta de entradas». Así lo aseguran a LOOK fuentes del equipo de comunicación del Teatro Zorrilla de Valladolid, donde esta comedia, que marca un importante paso en la carrera de la hija de María Teresa Campos, se estrenará oficialmente el próximo 26 de abril. «Las entradas están a la venta desde hace escasos días pero se espera que muy pronto colguemos el cartel de localidades agotadas», aseguran.

«La acogida está siendo buenísima, estamos muy contentos. Terelu es muy querida y es una cara amiga que atrae al público. Además, la promoción de la obra hasta el momento ha sido muy buena, y eso siempre se nota», añaden. Santa Lola sigue a una mujer que, tras fallecer en su despedida de soltera, se encuentra en el limbo frente a San Pedro, ofreciendo una mezcla de humor y reflexión sobre la vida y la muerte. Para este estreno, las entradas están disponibles en tres zonas: platea, delantera de anfiteatro y anfiteatro. Lo notable es que todas, independientemente de la zona, tienen un precio de 21,60 euros, una tarifa uniforme que no es habitual en la mayoría de los teatros. Hasta el momento, la zona de platea ha sido la más demandada.

Santa Lola está producida por Lara Dibildos, íntima amiga de Terelu Campos; y escrita, dirigida y protagonizada por César Lucendo, con quien LOOK también ha podido hablar. Aunque Santa Lola es el primer trabajo teatral de Terelu Campos, el actor no ha dudado en elogiar su dedicación y profesionalismo sobre el escenario. César Lucendo ha resaltado la facilidad con la que la colaboradora de ¡De Viernes! se ha adaptado a los ensayos, destacando su vis cómica y su capacidad de comunicación, habilidades que ha cultivado durante su carrera en televisión. «Los ensayos están yendo muy bien y, aunque la obra está en sus primeras etapas, la confianza crece conforme se acerca el estreno. Terelu tiene muchas ganas de trabajar, es una mujer trabajadora y comunica muy bien. Estamos yendo poco a poco, pero lo está haciendo muy bien. Yo estoy contento», ha explicado.

Esto último es destacable teniendo en cuenta que Terelu Campos no era la primera opción de Lucendo para desarrollar el papel. Preguntado expresamente por ello, el actor ha confesado a este medio que antes se barajaron otros nombres, siendo algunos el de mujeres profesionales de la industria. «Esto es un hecho», ha empezado diciendo. «Terelu no era la primera opción pero es que cuando emprendo una obra de teatro nunca me limito a ello; exploro diversas posibilidades. Aunque la idea de contar con una persona específica me atraiga, si nunca he trabajado con ella, necesito realizar una lectura de texto para evaluar (…) Nunca se sabe pero en este caso estamos muy contentos», ha añadido César.

Terelu Campos en la presentación de ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

Próximos pasos: ¿una gira para Santa Lola?

La producción de Santa Lola se prepara para su estreno con expectativas altas. Aunque la obra comienza en Valladolid, se está trabajando en la posibilidad de llevarla a otras ciudades, siempre con el objetivo de seguir ofreciendo «una experiencia teatral de calidad». Como parte del equipo de producción, Lucendo se ha mostrado optimista sobre el futuro de la obra, y ha anticipado que la recepción por parte del público será muy positiva a la hora de fijar nuevas ciudades y fechas, así como para abrir nuevas oportunidades para Terelu Campos en el teatro.

Con el estreno de Santa Lola, el público tendrá la oportunidad de ver a Terelu Campos en una faceta inédita, enfrentándose al desafío del directo; aunque no tanto a la interpretación. Si bien es más conocida por su faceta televisiva, Terelu Campos ha demostrado en varias ocasiones su talento para actuar. Uno de sus papeles más recordados es el de Bárbara Valiente en la serie Paquita Salas, creada por Los Javis, junto a Belén Cuesta o Brays Efe. En esta producción, Terelu interpretó a una representante de artistas con una personalidad arrolladora, dejando una impresión duradera en el público y la crítica. Además, su experiencia en programas como Día a Día, donde daba vida al personaje de La Script, una crítica mordaz que analizaba con humor las situaciones del programa, puso de manifiesto su versatilidad y capacidad para la comedia.