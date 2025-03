El tinte de Isabel Pantoja, los bikinis de Carmen Lomana y otras excentricidades de ‘Supervivientes’

La nueva edición de Supervivientes está cada vez más cerca, de hecho hay muchos concursantes que están confirmados, como por ejemplo Álvaro Muñoz Escassi o Pelayo Díaz. Este último se ha hecho muy conocido gracias a su trabajo en el mundo de la moda y está preocupado porque no sabe si la organización le dejará llevarse sus maletas Louis Vuitton. Lo cierto es que la organización ha hecho pactos con algunos concursantes, pero ¿en qué consisten estos acuerdos?

Una de las estrellas más importantes que ha estado unos meses en Honduras es Isabel Pantoja, la conocida cantante sevillana. Según contaron en Sálvame hace unos años, cerrar su participación fue bastante complicado, pero la artista terminó aceptando a cambio de unas suculentas condiciones. En primer lugar se aseguró de que Telecinco le iba a contratar como jurado de un formato de música, pero no solo eso. Tal y como informaron en el espacio que presentaba Jorge Javier Vázquez, la artista pidió que le dieran tinte de pelo a mitad del programa porque quería salir favorecida.

Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Curiosamente Isabel Pantoja no ha sido el único miembro de su familia en participar en Supervivientes. Su hijo Kiko, con el que lleva desde 2020 sin tener contacto, también vivió la experiencia. El DJ terminó abandonando por problemas de salud, pero durante el tiempo que estuvo en la isla recibía más comida que el resto de sus compañeros. Tenía que tomarse una medicación para frenar su gota y necesitaba tener el estómago protegido.

Carmen Lomaba y sus bañadores

El primer miembro de la familia de Carmen Lomana en saltar desde el famoso helicóptero fue su hermano Rafa. Tiempo después, la socialité se animó a dar el paso definitivo y aceptó la oferta de Telecinco. Eso sí, puso una condición: tenía que llevar muchos bikinis para que sus fans la vieran siempre perfecta.

Carmen Lomana en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

La organización del reality no permite que los concursantes se lleven demasiada ropa, les ponen un tope, pero Carmen Lomana fue más lista. No se llevó ropa interior y utilizó sus trajes de baño, lo que le permitía una mayor visibilidad a la hora de vestirse para las galas y para los debates.

La oferta que rechazó Mila Ximénez

Mila Ximénez fue la gran protagonista de su edición, de hecho consiguió llegar hasta el final del programa. No ganó, pero demostró que estaba preparada para luchar contra las adversidades. Era la mayor del grupo y superó muchas pruebas. Sus responsables confiaron en ella, por eso rechazó la primera propuesta que le hicieron.

Mila Ximénez en ‘Superviventes’. (Foto: Telecinco)

Los directores de Supervivientes se ponían en contacto con Mila casi todos los años, pero la colaboradora no terminaba de decidirse. Cuando dio el sí tuvo un problema médico y se sometió a una intervención, así que finalmente no se marchó a Honduras. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez, al comprobar que todo estaba bien, le dijo que tenía a su disposición una pequeña cabaña por si todavía quería concursar. Ella dijo que no porque su deseo era estar en las mismas condiciones que el resto. Se esperó al año siguiente y logró conquistar a la audiencia.

El veto a Makoke

Una excentricidad muy extendida dentro del mundo del espectáculo es vetar a tu rival y eso es lo que hizo Kiko Matamoros con Makoke. La modelo quería viajar a Honduras, pero la dirección se decantó por el colaborador, quien se negó a compartir espacio con su ex mujer debido a los problemas judiciales que tenían pendientes.