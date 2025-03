Jessica Bueno se ha roto en directo al descubrir la traición de su ex novio. La modelo no ha podido contener las lágrimas al escuchar unas duras declaraciones de Luitingo. El cantante ha expresado su opinión y su postura sobre la ruptura con Jessica. Una conversación que ha sido grabada y cuyos audios ha escuchado la que fuera pareja de Kiko Rivera en el plató de un programa de Mediaset. Lo ha hecho con cascos para mantener el anonimato y el secreto sobre lo que se dice y que ha hecho que Jessica se derrumbe a los pocos segundos de comenzar a escucharlos.

«No es justo porque se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto», ha dicho entre lágrimas y ha continuado explicando que «yo no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Yo he tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mí y esto no me ayuda».

Jessica Bueno en el plato de ‘De Viernes».(Foto:Mediaset)

Ha sido tal su reacción que los colaboradores del programa De Viernes, donde han contado con los audios exclusivos del cantante, no han dudado en mostrar su apoyo a Jessica, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. «Estoy en shock, una cosa es que se exprese así conmigo; yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras. Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle… Yo no puedo cambiar mi vida ni todo lo que a mí me ha pasado, no es mi culpa», siguió diciendo la que encontró el amor en la casa de Gran Hermano. Un amor que, a pesar de que parecía quedar todavía en el corazón de Luitingo, ha hecho que su ex pareja descubra que no es así.

Visiblemente dolida, Jessica ha intentado recomponerse tras las palabras del cantante, pero ha sido demoledor lo que ha escuchado. Pese a que no se ha puesto el sonido en alto en todo el plató, el efecto que ha causado sobre la televisiva ha hecho que todo el que estaba allí presente se diera cuenta de que no se trataban de bonitas palabras o tiernos recuerdos. »¿Él sabe que esto está grabado? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos», preguntaba consternada.

Jessica Bueno había acudido a los estudios de Mediaset para defender a Luis y explicar los motivos de su ruptura, la cual pilló a todos por sorpresa. Aunque para sorpresa de la madre del hijo de Kiko Rivera, al descubrir una cara completamente desconocida del que consideraba el amor de su vida y del que reconoció pocos minutos antes de escuchar la grabación que seguía enamorada.

«Yo soy madre y asumo que es mi día a día y sé que no puedo tener esa libertad. No puedo arrastrarlo a él a eso. Hemos desgastado algo que podía ser muy bonito», confesó al inicio de su intervención en De viernes. Añadiendo que deseaba que Luitingo fuera feliz, tanto como ella lo había sido a su lado en los meses que duró su relación. Ella se ha sentido apoyada y ha visto al cantante como un pilar en su vida, reconociendo que «no es solo convivir con tres niños, es convivir con todos mis problemas, con mi lucha. Eso desgasta muchísimo. Encima nos queremos, hablo en presente porque yo todavía sigo enamorada».

Un enamoramiento que ha hecho que las palabras de la grabación de Luitingo tengan un impacto más fuerte en su corazón que, al igual que ella, está completamente destrozado. A pesar de ello, Jessica se ha armado de valor y resiliencia y ha sido contundente. «Aquí estoy, con el corazón roto pero decidida a resurgir».