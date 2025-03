No son buenos tiempos para Jessica Bueno. Hace tan solo unas semanas, la modelo anunció su ruptura con Luitingo, el cantante sevillano que logró conquistar su corazón en Gran Hermano VIP. Pero esto no es todo. Y es que al fin de su relación sentimental se suma la polémica que han generado unas de sus recientes declaraciones en la red, en las que aseguraba estar muy molesta con un tema relacionado con sus hijos. Aunque en su discurso en ningún momento mencionó a Jota Peleteiro, los internautas interpretaron que el que fuera futbolista era el claro destinatario del mensaje, algo que ha provocado que la actual pareja del mencionado también publicara ciertas indirectas en el universo 2.0.

En medio del revuelo, Jessica ha reaparecido delante de las cámaras. Lo ha hecho paseando con una amiga por las calles de Madrid, donde, cómo no podía ser de otra manera, ha sido preguntada sobre cómo se encuentra. «Pues bien, al final no queda otra. Yo cuando tomo la decisión de estar bien, tengo que estar bien porque soy madre y tengo que trabajar y salir adelante», comenzaba a explicar.

Jessica Bueno en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre si estaba decepcionada con las recientes actitudes de Jota Peleteiro, Jessica hacía hincapié en que su mala relación era algo que ya se sabía. «La situación sigue igual, pero no quiero entrar en detalles», sentenciaba, añadiendo que seguía opinando lo mismo que compartió en su Instagram. Y es que, según narró Jessica, los pequeños tenían un viaje la semana pasada que finalmente se había cancelado, después de posponerlo en varias ocasiones por motivos que, a día de hoy, no han salido a la luz.

La mujer de Jota Peleteiro, Ajla Etemovic, también ha mandado alguna que otra indirecta en la red tras escuchar las declaraciones de Jessica, pero, sin embargo, la modelo prefiere no contestarlas. De hecho, cuando ha sido preguntada por las palabras de la mencionada, se ha limitado a dar las gracias y a continuar con su paseo por las calles de la capital madrileña.

Las indirectas de la mujer de Jota Peleteiro

Después de que Jessica Bueno explicara cómo se sentía, Ajla Etemovic no dudó en salir en defensa de su marido, Jota Peleteiro. «Algunas personas están enfadadas contigo porque no están sufriendo como ellas pensaban que sufrirías. Por favor, continúa decepcionándolas», escribía. A estas palabras añadía una fotografía en la que aparecía Peleteiro junto a dos de sus hijos, destacando, en un emotivo texto, lo bien que desempeñaba su papel como padre. «Tienen el mejor padre del mundo, los niños lo aman y me siento muy honrada de ser tu esposa. No puedo esperar para compartir bonitos recuerdos y felices momentos juntos sin tanta negatividad de los demás. Porque les guste o no, aman a su padre y somos muy felices cuando todos estamos juntos. Nadie puede romper eso, aunque lo intenten», decía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ajla Peleteiro 🦋 (@ajlapeleteiro)

Por otro lado, a través de unas declaraciones exclusivas que ha ofrecido a Leticia Requejo en TardeaAR, también ha mostrado su hartazgo con Jessica. «Basta ya de tantas mentiras. Es todo muy innecesario, todo lo que está diciendo y haciendo», sentenciaba.