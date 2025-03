El amor se acabó. Jessica Bueno y Luitingo, que se conocieron durante su paso por Gran Hermano VIP 8, han puesto punto final a su mediática historia de amor. Tras conocerse la ruptura entre el cantante y la modelo, Bueno reapareció en un programa de televisión para hablar sobre su situación sentimental actual.

Pero no sólo eso, sino que durante su intervención escuchó unos polémicos audios en los que el cantante no hablaba en buenos términos sobre su ruptura. Ahora, el intérprete ha emitido un contundente comunicado a través de sus abogados que ha publicado en las redes sociales. Se trata de un movimiento con el que rompe su silencio tras dar por finalizado su noviazgo con la ex de Kiko Rivera.

Jessica Bueno y Luitingo posando ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

En la misiva se indica que Luitingo pide «disculpas» a Jessica Bueno «y a sus hijos si él en algún momento haya expresado alguna opinión que haya podido molestarles». «Si bien no recuerda haber dicho ninguna palabra que puede ser considerada ofensiva», añade. Asimismo, explica que desde que se conoció su ruptura con Jessica Bueno, el cantante ha recibido numerosas ofertas para participar en entrevistas «bien dotadas económicamente» y las ha rechazado. Dinámica por la que seguirá apostando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luitingo (@luitingo)

Los polémicos audios

El pasado 7 de marzo, Jessica Bueno se convirtió en la protagonista de ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. En el marco de esta cita televisiva, Bueno aseguró que su romance con Luitingo sufrió un «desgaste» durante el tiempo que estuvieron juntos. «Siento que la principal razón por la que no quería empezar la relación ha terminado siendo la razón por la que se ha desgastado», explicó.

Jessica Bueno en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, el momento más controvertido de la entrevista llegó cuando la maniquí escucho unos audios en los que Luitingo hablaba con su entorno sobre la ruptura. Al escuchar la conversación, Jessica no pudo evitar romper a llorar en pleno directo. «¿Él sabe que esto está grabado? ¿Es una conversación con su familia? ¿Cómo puede decir esas barbaridades? ¿Cómo puede pensar esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que habla así de mis hijos. Yo no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Yo he tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mi y esto no me ayuda», dijo, visiblemente afectada. «No es justo porque se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace eso. Ahora mismo estoy en shock», puntualizó.