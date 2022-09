El hackeo de la verdad: así se enteró Tamara Falcó de la deslealtad de su pareja

Cuando tan solo hace tres días desde que salió a la luz un vídeo de Íñigo Onieva besando a una mujer, el cual ha terminado dinamitando el compromiso del empresario con Tamara Falcó por completo, no han dejado de hacerse públicos distintos detalles, entre los que está cómo se enteró la marquesa de Griñón de la noticia.

Al parecer, la hija de Isabel Preysler fue una de las primeras en ver el vídeo en cuestión a consecuencia de un hackeo de su teléfono móvil de lo más oportuno. Así lo ha contado el periodista Daniel Carande en Es Radio, desvelando todas las minucias que giran en torno al que ya es el culebrón del mes: “El viernes por la mañana Íñigo y Tamara estaban juntos, haciendo deporte. Habían hackeado el móvil a Tamara y en los estados de WhatsApp meten el vídeo… Hasta que ella se entera y resetea el móvil, la gente va cogiendo el vídeo… Yo lo pude ver”, confirmaba el comunicador, dejando entrever que, al igual que él, todos los teléfonos de la agenda de contactos de la ganadora de MasterChef Celebrity pudieron ver el clip en primicia, y por ende, la infidelidad del hijo de Carolina Molas hacia su novia.

Por su parte, Íñigo en todo momento negó lo sucedido y siguió firme en sus convicciones, al igual que con la prensa durante la tarde del pasado viernes, aclarando que se trataba de unos hechos que tuvieron lugar en 2019, cuando aún no estaba con la marquesa: “Él le dice ‘no Tami no, esto es del 2019. Llevo la camiseta y el collar que siempre llevo a los festivales’. Ella se lo cree y se van a la boda”, continúa desvelando el colaborador del programa, dejando entrever que, en un primer momento, la colaboradora de El Hormiguero parecía haber sido convencida por la historia de su novio, aunque finalmente se percató de que una serie de factores apuntaban a que se trataba de una deslealtad ocurrida hace menos de un mes. Y es que, la pista de música que suena en el fondo del vídeo se lanzaba este año, así que era imposible que estuviera sonando en Burning Man tres temporadas antes. Por otro lado, la chica que acompaña a Íñigo Onieva en las imágenes dejaba constancia en sus redes sociales de que era la primera vez que acudía al festival de Nevada, así que no habría podido coincidir con el empresario en otra ocasión que no fuera esa.

Dados todos los datos, al hermano de Alejandra Onieva no le quedaba más remedio que entonar el mea culpa y admitir su error, para después pedir públicamente perdón tanto a Tamara, como a su familia. Ahora, solo queda que la marquesa de Griñón coja el testigo y reúna fuerza para hablar y desvelar en qué punto se encuentra su relación con el que fuera su prometido, y si aún siguen adelante o no con una de las bodas más sonadas del último año.