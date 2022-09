Ha pasado casi un año desde que Ana Rosa Quintana anunciara en pleno directo que dejaba temporalmente la televisión después de que se le hubiera diagnosticado un carcinoma de pecho. Aunque a lo largo de estos meses la periodista ha reaparecido en varias ocasiones y ha dado muestras de que cada vez está mejor, todavía no se ha reincorporado a su puesto al frente de El programa de Ana Rosa, donde sus compañeros la esperan con ilusión.

Aunque se esperaba que Ana Rosa pudiera retomar su actividad este mes de septiembre, con el inicio de la nueva temporada del magacín tras el final de El programa del verano, su retorno se ha retrasado, ya que aún sigue recuperándose del cáncer de mama. Por este motivo, tanto Patricia Pardo como Joaquín Prat continúan al frente del programa, aunque siguen teniendo muy presente a la periodista. De hecho, Prat siempre se despide mandando un beso a Ana Rosa y esta semana además se ha dirigido a las cámaras para dedicar unas palabras a la periodista.

Ha sido durante la sección de crónica social del programa, en la que se ha estado hablando de uno de los temas de actualidad de los últimos días, la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Patricia Pardo ha recordado que la primera entrevista en televisión que dio la hija de Isabel Preysler fue precisamente a este programa hace ya quince años. En ese momento se ha emitido un vídeo en el que se recopilaban algunos momentos de aquella entrevista con Ana Rosa Quintana, y Joaquín ha aprovechado para recordar a su compañera: “Veo la entrevista de Ana y…”, ha dicho el presentador visiblemente emocionado. “Te echamos de menos, Ana. Se nos está haciendo ya un poquito de bola. A ver si pasa el tiempo rápido y estás ya de vuelta”, ha recalcado antes de dar paso a otros contenidos.

A pesar de que todavía no se sabe cuándo va a regresar la periodista al espacio, su figura está siempre muy presente. De hecho, en el arranque de la nueva temporada, sus compañeros la recordaron con unas bonitas palabras: “Ana, no sabes de verdad lo mucho que te quiere todo este equipo técnico y de redacción, y sobre todo el público. Los espectadores, que nos ven cada día desde casa. Decirles precisamente a ellos que sí es verdad que no podemos ofrecerles nuestra mejor versión, porque esa mejor versión pasa por que ella esté aquí, en su sitio, pero sí vamos a ofrecerles un producto excelente. El mejor de los programas que podamos hacer”, dijo Patricia Pardo. Unas palabras a las que no dudó en sumarse Joaquín Prat. “Anita, qué te vamos a contar. Que ya queda menos, que aquí te esperamos y que lo hacemos con los brazos abiertos. Y ya, ya mismo va a estar aquí sentada, que es donde tiene que estar Ana Rosa Quintana”, sentenció.