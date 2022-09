Tamara Falcó e Íñigo Onieva: la bronca que tuvieron en el Caribe

Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúan estando en primera plana mediática tras salir a la luz la infidelidad del empresario. Será este martes 27 de septiembre cuando la marquesa de Griñón se enfrente a los medios de comunicación después de encerrarse a cal y canto en el domicilio de Puerta del Hierro en el que vive su madre y su gran apoyo en estos momentos, Isabel Preysler. La socialité acudirá al Teatro Real para asistir como embajadora de la marca Kronos Home de la que es embajadora.

Además de esta esperada cita, durante la jornada se han dado a conocer más detalles de la relación que llevaban Onieva y la ganadora de MasterChef Celebrity. Ha sido en El programa de Ana Rosa, donde la periodista Sandra Aladro, ha revelado cómo fue la bronca que tuvo la todavía pareja durante sus vacaciones con amigos en el Caribe.

“Fue un fin de año muy complicado para Tamara e Íñigo”, ha comenzado diciendo la comunicadora. “Ellos viajaron con un grupo de amigos a la urbanización Casa de Campo, una de las más exclusivas del Caribe. Alquilaron una villa y Tamara se incorporó al grupo unos días después”, ha comentado Aladro. “Cuando Tamara llega nadie va a recogerla al aeropuerto, y a partir de ahí no le vuelve a dirigir la palabra a su pareja prácticamente en todo el viaje”, ha continuado.

Eso no es todo porque, Sandra Aladro ha añadido más información sobre este episodio hasta ahora desconocido. Tamara, Íñigo y su grupo de amigos disfrutaron de una jornada en alta mar el día 31 de diciembre. “Allí es costumbre de ir a una zona de unas piscinas naturales para pasar el día, de barco en barco, fiestas y demás. Después se regresa a la casa para la cena de Fin de Año. Ellos no se hablaban en ningún momento, durante todo el día. No se dirigen la palabra. Llegado el mediodía, Íñigo Onieva poco preocupado por el enfado con su novia coge una lancha con un amigo y se va a otro barco a seguir la fiesta”, ha añadido.

“Es decir, se va del barco donde está su novia y se fue a otro barco donde se pasó horas y horas de la tarde. Tamara al ver la situación se marchó del barco y regresó junto a una amiga a la casa y vio llegar a Íñigo a la hora de la cena muy contento”, ha finalizado la periodista. Pese a que todo apuntaba a una posible ruptura tras este viaje, lo cierto es que Tamara e Íñigo continuaron viviendo juntos y se dejaron ver en los meses posteriores hasta que, finalmente ha salido a la luz a través de un vídeo difundido una clara y reconocida infidelidad por parte de Íñigo Onieva.