José Ortega Cano está al límite con los medios de comunicación, y así se lo ha hecho saber durante esta misma tarde. El torero no puede más con la presión que está recibiendo por parte de algunos programas como Sálvame, razón por la que ha perdido los nervios cuando se dirigía a la plaza de toros de Las Ventas de Madrid para presenciar una corrida de la Feria de Otoño. Un momento en el que, sin llegar a imaginarlo, se ha topado con José Antonio Avilés en directo para el espacio de las tardes de Telecinco.

Como no podía ser de otra manera, el colaborador se ha interesado frente al diestro por la última noticia, la cual apunta a que habría iniciado por cuenta propia los trámites de divorcio de Ana María Aldón. Una situación de lo más tensa en la que el padre de Gloria Camila Ortega ha intentado esquivar las preguntas, hasta que finalmente ha llegado incluso a hacer el amago de golpear a uno de los periodistas que se encontraban allí presentes. Un gesto que han captado las cámaras de Telecinco que se encontraban en el enclave mencionado y que ha causado la máxima sorpresa para todos los colaboradores que se encontraban en el plató de la cadena de Fuencarral.

Sea como fuere, lo que parece evidente es que al torero le incomoda hablar sobre ciertos temas, aunque tendrá que hacerlo durante el próximo lunes. Y es que, a través de un mensaje, él mismo ha admitido su iniciativa de estar presente durante la reaparición de Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, espacio al que acudirá para ser entrevistado por la maestra de ceremonias mientras ha asegurado estar dispuesto a “contar todo lo que ella quiera”, algo que supuestamente le ponía “muy contento”. Pero lo cierto es que el diestro tendrá que someterse a preguntas que giran en torno a su situación sentimental actual con la diseñadora, ya que la propia Ana María confirmaba durante el pasado fin de semana estar haciendo vida por separado con su marido, pese a que su matrimonio sigue estando vigente.

De ser cierto el inminente divorcio entre la ex concursante de Supervivientes y su todavía marido, al fin se confirmarían todos los rumores que apuntaban a una crisis entre ambos a lo largo de todo el verano. Algo que parece ser cada vez más cierto, sobre todo teniendo en cuenta la frialdad con la que la diseñadora hablaba sobre su esposo en las distintas apariciones públicas que ha llevado a cabo, siendo a día de hoy nula su relación con la familia de éste. No obstante, lo que sí parece tener claro la pareja es que actuarán principalmente preservando el bienestar del pequeño José María, aunque se vienen meses de cambios e incertidumbre que pueden suponer cierta tensión para Ortega Cano, que aún no termina de acostumbrarse a la persecución constante de la prensa.