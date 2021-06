El príncipe Guillermo cumple 39 años en uno de los momentos más complicados para la familia real. Al margen de la triste noticia de la muerte del duque de Edimburgo, que ha supuesto un duro golpe para la reina Isabel, la realidad es que los Windsor atraviesan una etapa difícil por las tensiones internas que existen en la familia, sobre todo debido a la salida de los duques de Sussex de la estructura de “La Firma” y sus polémicas declaraciones a Oprah Winfrey.

Hace apenas unos días se publicaba que fue el propio Guillermo quien rompió los lazos con Harry debido a las acusaciones por parte del personal de Kensington sobre el comportamiento poco apropiado de Meghan Markle y también se ha insistido en la idea de que la pareja mantiene cierta distancia con el príncipe Carlos porque el heredero tiene la intención de poner freno a la familia real y reducir el número de miembros en activo, lo cual nunca ha sido un secreto, aunque afecta directamente a la posibilidad de que Archie o Lilibet ahora sean en algún momento príncipes.

🎈Wishing The Duke of Cambridge a very Happy Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/9NB5klLpqN — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2021

En este contexto, el hijo mayor de Carlos de Inglaterra cumple un año más convertido, para muchos, en la gran esperanza de la Corona, por encima incluso de su propio padre, el eterno heredero al que hay quien ya no ve como sucesor natural de la reina Isabel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Este año, el cumpleaños de Guillermo ha caído justo un día después de que el mundo anglosajón celebre el Día del Padre. Una jornada que Meghan Markle ha aprovechado para que se emita su entrevista sobre “The Bench” -con un fuerte mensaje hacia Harry, pero que, además, el propio Guillermo ah querido celebrar son sus hijos mayores, acudiendo con ellos por sorpresa a la media maratón de Sandringham. No ha sido este el único gesto que ha tenido. Los Cambridge han compartido en su perfil una suerte de animación con fotografías familiares en homenaje a los padres, a saber, una de Carlos y sus hijos, otra de Guillermo, una tercera de Kate y Michael Middleton y una última dedicada al duque de Edimburgo. Sin duda, una bonita manera de celebrar este día con una imagen de unidad familiar en medio de la tormenta, y en el que no se ha tenido noticia pública de que Harry se haya puesto en contacto con su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clarence House (@clarencehouse)

Hasta el momento, a Guillermo no le han faltado las felicitaciones cuando se encuentra al borde de los 40 años. Han sido muchos los que han querido enviar su cariño al que un día será el rey de Inglaterra en este día tan especial. La reina Isabel lo ha hecho a través del perfil oficial de la familia real en Twitter con una serie de imágenes del Príncipe, mientras que Carlos de Inglaterra ha optado por dos instantáneas que ha publicado en el perfil de Instagram de Clarence House. En una de ellas aparece el heredero junto a su hijo en una fotografía en blanco y negro cuando era un bebé y la otra muestra a Carlos, Camilla y Guillermo en actitud cómplice en un acto oficial. Una situación que no resultaría extraña de no ser por el hecho de que la imagen está tomada durante la ceremonia de apertura de los Invictus Games de 2014, una cita de especial importancia para Harry. Aunque la imagen original no está modificada, lo cierto es que, si hubieran abierto el plano, a la izquierda de Carlos encontraríamos a Harry. ¿Se trata por tanto de una elección premeditada que ha de entenderse como un guiño al Príncipe o como un desplante en línea con el futuro de la Corona? El tiempo dirá.