La invitación de Biden que la reina Isabel va a declinar

El pasado fin de semana, la reina Isabel asistió a dos encuentros muy especiales. Por un lado, el sábado, la monarca presidió una peculiar celebración del tradicional ‘Trooping the Colour’, con el que se conmemora su cumpleaños. Una jornada en la que, ante la ausencia del duque de Edimburgo, Isabel II estuvo acompañada por su primo, el duque de Kent y que, esta vez, al igual que el pasado año, consistió en una pequeña celebración en uno de los patios de Windsor.

El domingo, coincidiendo con que en los últimos días se está celebrando la cumbre del G7 en la zona de Cornualles, la Reina recibió al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y a su esposa. Un encuentro muy diferente al que la monarca mantuvo hace ya algunos años y en similares circunstancias con Donald y Melania Trump -que después harían una visita oficial a Londres- y en el que el entonces mandatario incluso se saltó algunos de los protocolos.

Biden y su esposa tomaron el té con Su Majestad quien, a pesar de las complicadas circunstancias a las que se ha enfrentado en los últimos meses, se mostró muy sonriente y derrochó sentido del humor. De hecho, incluso apostó por un llamativo vestido de flores que acaparó gran parte de la atención.

Después del encuentro, el mandatario atendió a los medios y reveló algunos detalles entrañables de la reunión. El Presidente, de 78 años, aseguró que sintió un calor casi maternal por parte de la monarca quien, hasta la fecha, ya se ha reunido con 13 presidentes estadounidenses. “No creo que se sienta ofendida, pero me recordó a mi madre”, ha asegurado Biden

El mandatario comentó que Su Majestad le preguntó sobre algunos aspectos de la actualidad política, como su próxima reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin o el de China, Xi Jinping, lo que demuestra que la monarca está muy pendiente de lo que ocurre en el mundo, a pesar de que se encuentra ya cerca de los 100 años.

Una de las cuestiones más curiosas de su encuentro versó sobre la Casa Blanca. La madre de Carlos de Inglaterra ya ha visitado la residencia oficial del presidente de EEUU en varias ocasiones, pero esta vez se ha mostrado interesada en cómo es la vida allí en estos momentos: «podríamos colocar la Casa Blanca en el patio del castillo de Windsor”, ha dicho Biden, quien, por cierto, no ha dudado en aprovechar para invitar a Su Majestad a que lo visite en Washington.

Sin embargo, esto es algo que no va a ocurrir. Y es que la reina Isabel no viaja fuera del Reino Unido desde hace ya varios años, porque no coge aviones. A finales de noviembre de 2015, Isabel II subió a un avión por última vez y lo hizo con destino a Malta, lugar en el que pasó sus primeros años de matrimonio. La decisión de no viajar más tiene que ver porque a sus 95 años ha recorrido el mundo entero -varias veces incluso- y prefiere el tren y el barco, tan simple como eso. Por este motivo, a ella no la veremos más en La Casa Blanca, aunque cabe la posibilidad de que delegue su representación en Carlos de Inglaterra o los Cambridge.