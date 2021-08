Kate Middleton toma el testigo de Harry en dos de sus causas más especiales

Podía haber sido peor, pero, dentro de lo malo, no ha sido tan grave. Kate Middleton ha sido la elegida por la reina Isabel para heredar dos de los patrocinios más queridos del príncipe Harry. Así lo ha confirmado en exclusiva el tabloide The Sunday Times, que ha tenido acceso a información directa al respecto. Según asegura el periódico, la duquesa de Cambridge se convertirá en la patrona de la federación de rugby, Rugby Football Union (RFU) y de la liga Rugby Football League. Una noticia que, por ahora no ha sido anunciada de manera oficial, pero que se espera que sea confirmada de cara al próximo otoño, justo cuando comiencen los partidos de la Copa Mundial de la Liga de Rugby.

El hijo menor de Carlos de Inglaterra fue patrono de estas dos entidades desde el año 2016, cuando su abuela le nombró como tal. Sin embargo, el pasado mes de febrero, cuando se confirmó de manera definitiva la salida de los duques de Sussex de la familia real como miembros en activo, se informó de que tanto el príncipe Harry como Meghan Markle tendrían que renunciar a sus patronazgos, así como a los títulos militares honoríficos que el Príncipe había recibido de la Corona. Un duro golpe para la pareja, que aspiraba a conservar algunos de ellos.

En enero de 2020, justo un día después de anunciar públicamente a través de las redes sociales, Harry participó en un acto relacionado con uno de estos patrocinios. El Príncipe presidió en el Palacio de Buckingham el sorteo de grupos de la Copa Mundial de la Liga de Rugby. En febrero de este año, poco antes de confirmarse que debía de renunciar a sus patronazgos, el duque de Sussex celebró los 150 años de la RFU con un mensaje que grabó desde su casa de California.

No ha sorprendido que sea Kate Middleton la elegida para continuar con esta labor ya que, al igual que Harry, es una apasionada del rugby y del deporte en general. Su afición comenzó cuando era apenas una niña, tal como reveló su hermana Pippa en una entrevista a la edición norteamericana de Vanity Fair hace algunos años: “El rugby era algo muy importante en mi familia y todo giraba alrededor de los partidos internacionales. Planificábamos los fines de semana según los partidos. Sí perdíamos (Inglaterra), mi padre quedaba desesperado toda la parte, igual que si hubiera perdido él”. Según ha revelado The Sunday Times, con este nombramiento se busca poner en marcha la campaña ‘Inner Warrior’, dedicada a que cada vez sean más las niñas y mujeres que se animan a practicar rugby.

Aunque son muchos los patronazgos que la Reina ha tenido que retirar a los Sussex, lo cierto es que hay algunos que han conservado, como los Invictus Games, una iniciativa personal del príncipe Harry o Mayhew y Smart Works Charity.