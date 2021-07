Meghan Markle fue, junto con Kate Middleton, una de las grandes ausentes al homenaje que se celebró la pasada semana en los jardines del Palacio de Kensington con motivo del que hubiera sido el sesenta cumpleaños de la Princesa. Una cita en la que pudimos ver de nuevo juntos a los príncipes Harry y Guillermo que participaron en la inauguración de una estatua en recuerdo de la primera esposa del príncipe Carlos. Al acto asistieron solamente los hermanos, los responsables del proyecto y algunos familiares de la Princesa, ya que se trataba de un evento privado. Es más, ni siquiera se permitió la entrada de periodistas, solo aquellos encargados de distribuir material gráfico a nivel oficial.

Era la segunda vez en apenas unos meses que Harry viajaba solo a Londres desde que se anunciara la salida definitiva de los Sussex de la estructura de ‘La Firma’. La primera, el mes de abril, con motivo del funeral de su abuelo y ahora para homenajear a su madre. Las dos veces ha viajado solo, sin Meghan Markle, ya que esta se encontraba embarazada o acababa de dar a luz. Aunque hasta ahora se pensaba que sería de cara al próximo año cuando la pareja visitaría de nuevo el Reino Unido, dado que la Reina cuenta con ellos para los actos de su Jubileo de Platino, lo cierto es que los Sussex podrían regresar antes.

Tal como asegura el tabloide británico Daily Mail, podría ocurrir que volvieran a Londres en el mes de septiembre, con motivo de un nuevo homenaje a Diana de Gales. Y es que el único que se ha llevado a cabo hasta ahora ha sido muy reducido debido a las restricciones sanitarias y por eso no se descarta llevar a cabo un segundo evento de mayores proporciones, al que puedan asistir todas aquellas personas que quieran rendir tributo a la Princesa. Si esto finalmente se confirmase, tanto Meghan como Harry, así como Kate Middleton y Guillermo, podrían reunirse para el homenaje. No solo eso, a la cita podrían asistir algunos otros miembros de la familia, aunque hay que recordar que una fuente cercana al príncipe Carlos aseguró que el heredero prefería mantenerse al margen porque resultaba demasiado doloroso.

Aún es pronto para confirmar tanto si el acto va a llevarse a cabo como a quienes cabría esperar en él. No obstante, dados los últimos acontecimientos, sin duda, no sería un reencuentro especialmente cómodo para la exactriz, aunque siempre cabe la posibilidad de que acudan acompañados de sus dos hijos, lo cual sería un punto positivo para limar asperezas. Por ahora, ni los Sussex ni fuentes oficiales de los Windsor se han pronunciado sobre este tema, de manera que habrá que esperar al menos un poco más. De lo que no cabe duda es que, hasta ahora, por un motivo o por otro, Meghan Markle ha evitado estos reencuentros, sin embargo, quizás ha llegado ya el momento en el que no le quede más opción.