Día histórico para los Windsor. La princesa de Gales habría cumplido 60 años y con motivo de este significativo aniversario, sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry van a participar en la inauguración de una estatua en su memoria en los jardines del Palacio de Kensington. Un acto reducido por la situación actual, pero al que, además, nunca ha estado prevista la asistencia de otros miembros de la familia real, como la reina Isabel o el príncipe Carlos. Según una fuente cercana al príncipe Carlos, el que fuera marido de la Princesa prefería mantenerse al margen para evitar “reabrir viejas heridas”, sobre todo en un momento en el que la monarquía no pasa por su etapa más próspera debido a las tensiones de los últimos meses.

En el caso de la reina Isabel, la monarca no se ha pronunciado sobre los motivos que la han llevado a no asistir al acto, pero algunas fuentes apuntan a que prefería dejar a los hijos de Diana que sean quienes concentren toda la atención en esta jornada. A esto hay que añadir que, desde principios de semana, la Reina se encuentra en Escocia participando en diferentes actos de la ‘Royal Week’, una tradicional celebración que el pasado año quedó cancelada a raíz de la pandemia. De hecho, el propio Guillermo la acompañó a algunos de ellos, pero ahora es la princesa Ana quien se encuentra con ella.

Poco antes del mediodía, la monarca ha retomado su agenda en Escocia. Junto a su única hija y vestida con un favorecedor conjunto en color turquesa, Isabel II ha visitado el Instituto de Cambio Climático de Edimburgo en la universidad de la ciudad. Muy sonriente, la monarca se ha mostrado tranquila e interesada en las actividades del centro, sin hacer comentario alguno sobre el príncipe Harry o el homenaje que tendrá lugar en el Palacio de Kensington.

La soberana y su hija han tenido la oportunidad de escuchar las explicaciones de algunos expertos sobre la recién lanzada Iniciativa de la Tierra y conocer de primera mano el nuevo modelo de convertidor de energía de las olas que se ha desarrollado recientemente. Al finalizar la visita, Su Majestad recibió como obsequio dos árboles que formarán parte de The Queen’s Green Canopy, una iniciativa de plantación en todo el Reino Unido para celebrar el Jubileo de Platino de la monarca.

☀️ The Queen and The Princess heard about the pioneering research on climate change and solutions.

🌊 They viewed a scale model of a @WaveEnergyScot device that generates electricity from wave energy. The real 8 meter long device is soon to be installed off the Orkney coast. pic.twitter.com/M3c06WRBsm

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 1, 2021