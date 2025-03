Todos los problemas que ha tenido Rocío Carrasco desde que acusó a Antonio David Flores

Rocío Carrasco y Antonio David Flores se separaron en 1999. Han pasado más de 20 años, pero todavía siguen en guerra y de momento, en términos judiciales, hay alguien que ha salido perdiendo: la hija de Rocío Jurado. Hace unas semanas LOOK se hizo eco de una información que dio mucho de qué hablar. Antonio David ha sido absuelto por el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid. Rociíto, como se la conoce popularmente en la crónica social, le acusó de haber cometido un presunto delito de estafa procesal y otro de alzamiento de bienes, pero la justicia considera que no tiene razón.

No es el primer fracaso legal de Rocío Carrasco, de hecho es uno más dentro de una lista bastante extensa. En octubre de 2024 se hizo público que el Tribunal Supremo archivaba una querella que Carrasco le puso a su ex, acusándole de un supuesto maltrato psicológico continuado. Las autoridades consideraron que faltaban pruebas y que no había testigos suficientes que respaldasen el testimonio de la demandante.

Rocío Carrasco presentando uno de sus proyectos. (Foto. Gtres)

Rocío Carrasco protagonizó una serie en Telecinco donde puso encima de la mesa un testimonio que dio mucho de qué hablar. El proyecto se llamaba Rocío, contar la verdad para seguir viva y el título encierra una compleja historia. La empresaria aseguró que necesitaba mostrar su historia para continuar caminando. Había llegado al límite, su paciencia se había agotado y quería que el público conociera su versión de los hechos. Sin saberlo, empezó a escribir el principio del fin de su carrera en Mediaset.

El veto de Rocío Carrasco

Rocío, contar la verdad para seguir viva cosechó unos datos de audiencia muy atractivos, de hecho Telecinco apostó por una segunda parte. La primera temporada se basó en Antonio David Flores y la segunda en la familia de Rocío Jurado. El problema es que, cuando se estrenaron los nuevos capítulos, ya había mucha gente que había empezado a desconfiar de Rociíto.

El público se dividió en dos: la Marea Azul y la Marea Fucsia. Los primeros arropaban a Antonio David y lo segundos defendían que Rocío era una supuesta víctima. Mediaset tomó cartas en el asunto para intentar frenar el escándalo y optó por no publicar más contenido sobre este conflicto. De este modo, el ex matrimonio se alejó de los platós y empezaron una nueva etapa lejos de los medios.

Rocío Flores y su hermano David

Rocío Flores y David Flores en Chipiona. (Foto. Gtres)

La televisión le dio la espalda, pero este no ha sido el obstáculo más alto que ha superado la heredera de la Más Grande. Lo peor es que todavía sigue sin tener relación con sus hijos, Rocío y David Flores Carrasco. Es fácil pensar que la situación seguirá así durante mucho tiempo. Los jóvenes se han posicionado al lado de Antonio David, vive en Málaga y llevan años sin hablar con su madre.

Su enemistad con Olga Moreno

Olga Moreno en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

El relato que expuso Rocío Carrasco en su documental no dejó marcado únicamente a Antonio David, también dejó huella en Olga Moreno. Rociíto insiste en que la andaluza está detrás de muchos de sus problemas, de hecho llevó el asunto a los tribunales. La cuestión es que, una vez más, la justicia no se posicionó a su lado. En 2022 el juez archivó la causa que Carrasco había abierto por una presunta revelación de secretos.

Olga Moreno y Rocío siguen enfrentadas. No tienen ningún tipo de contacto, sobre todo ahora que Olga se ha separado de Flores. El destino ha querido que ella sí regrese a Telecinco, ¿ocurrirá lo mismo con Carrasco?