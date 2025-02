Rocío Carrasco ha movido ficha tras conocerse que ha perdido en los tribunales la querella que interpuso en el año 2015 a Antonio David Flores con motivo de una supuesta estafa procesal y un presunto alzamiento de bienes. Sin embargo, pese a la resolución, la hija de la desaparecida Rocío Jurado ha procedido a recurrir la resolución.

Eso no es todo, porque la madre de Rocío Flores también ha sufrido otro revés al ser condenada en firme por el impago de la pensión alimenticia de su hijo, David Flores Carrasco, de 200 euros mensuales entre 2018 y 2021. En primera instancia, se condenó a su madre a indemnizar a su hijo con 13.200 euros, más las costas y una multa de 900 euros.

Rocío Carrasco posando ante los medios de comunicación en un evento. (Foto: Gtres)

Ha sido el, Javier Vallaso, abogado de Rocío Carrasco quien ha revelado que van a recurrir las otras sentencias ya mencionadas. «Por supuesto que vamos a recurrir, porque estamos ante una sentencia que es una aberración. ¿Cómo se puede decir que el demandado no ha cometido un delito cuando existe una ocultación de bienes y la utilización de personas interpuestas para cobrar? Está muy claro… y me imagino que el fiscal recurrirá también. El señor Flores argumentó que no tenía ingresos mientras cobraba a través de otras personas; se trata de una insolvencia punible», ha dicho en un primer momento.

Rocío Carrasco por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

«Pero si el fiscal pedía una pena de tres años de cárcel… ¿cómo no se va a recurrir la sentencia que favorece a la otra parte? Le repito que estamos ante una aberración. Es una sentencia incomprensible», ha asegurado a La Razón.

Por otro lado, otra fuente cercana al citado medio ha indicado que Rocío «está muy contrariada por la sentencia, no le cabe en la cabeza lo ocurrido y ha dado orden a su abogado de que recurra y llegue hasta donde haga falta. Esto no puede quedar así. Rocío considera que la razón está de su parte y que la sentencia es totalmente injusta».

Antonio David Flores saliendo de un juicio. (Foto: Gtres)

A pesar de que Rocío Carrasco ha iniciado este movimiento, cabe destacar que el juez avaló su sentencia concluyendo que no existen pruebas suficientes para condenar a Antonio David Flores. Por ahora, ni Rocío Carrasco ni el que fuera concursante de Gran Hermano VIP se han pronunciado públicamente sobre este entramado judicial.