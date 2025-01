Así es la relación que Carmen Borrego mantiene con Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco

Fidel Albiac es conocido por ser el marido de Rocío Carrasco, pero su intención siempre ha sido estar en la sombra. El problema es que la familia Mohedano le ha convertido en protagonista en numerosas ocasiones y su guerra contra Antonio David Flores tampoco le ha ayudado. Sin embargo, hay gente que está dispuesta a ayudarle y dentro de este grupo se encuentra Carmen Borrego, quien nunca le ha soltado la mano.

Carmen Borrego considera que Rocío Carrasco es un miembro más del clan Campos, por eso recibió con los brazos abiertos a Fidel Albiac desde el primer momento. Hay que recordar que Rociíto tuvo un accidente de tráfico que hizo saltar todas las alarmas. Según cuenta la hija de María Teresa Campos, los Mohedano señalaron a Fidel y fue ella la que le ofreció su casa para pasar unos días.

Fidel Albiac y Rocío Carrasco vestidos de negro. (Foto: Gtres)

«Rocío Carrasco se vuelve loca cuando sabe que le han echado a Fidel, él también estaba mal tras el accidente», le contó Carmen a la presentadora Emma García en 2021. «Él estaba destrozado y esa noche durmió en mi casa. «Luego me lo agradecieron, me lo agradeció quien me lo tenía que agradecer, que es mi amiga Rocío Carrasco».

Una amistad sincera

Carmen Borrego siempre ha hablado muy bien de Fidel Albiac. Realmente es un gran desconocido porque nunca ha querido dar la cara, pero las Campos sostienen que es una persona íntegra y con un gran sentido del humor. Durante una de sus intervenciones en Sábado Deluxe, la hermana de Terelu Campos aseguró que Fidel ha aguantado estoicamente los dardos que ha recibido durante su matrimonio con Rociíto.

«No entiendo cómo el matrimonio ha aguanto unido, esto pasa factura», declaró en un tono contundente. Hay momentos que ellos no lo han pasado nada bien, pero no he visto a nadie con más paciencia que Fidel. Yo he visto cantidad de veces a Fidel calmándola a ella. Rocío no ha hecho muchas cosas estos años contra las cosas que se han dicho porque Fidel le frenaba».

Carmen Borrego sonriendo. (Foto: Gtres)

Carmen defiende que el abogado le ha frenado los pies a Carrasco en más de una ocasión porque no le interesa formar parte de ninguna guerra. En su momento Antonio David Flores le acusó de estar detrás de todos los conflictos familiares, algo que Borrego niega en rotundo.

Él si se metía es porque sabía cómo estaba Rocío y lo que estaba pasando. Fidel Albiac vivía con ella y sabía mejor que nadie el dolor de Rocío Carrasco. Sufrir en silencio viendo cómo todo el mundo se hace una campaña contra ti es terrible», explicó la ex colaboradora de Sálvame.

Las Campos se unen a Fidel Albiac

Terelu Campos con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. (Foto. Gtres)

Carmen Borrego no es la única que ha logrado conocer bien a Fidel Albiac. El resto del clan Campos también le adora, de hecho Terelu aseguró que Alejandra Rubio tiene muchas conversaciones con él. El matrimonio está completamente integrado en la familia, a pesar de que Rociíto no estuvo en la boda de José María Almoguera, suceso que hizo saltar todas las alarmas.

Borrego dejó claro en su momento que no estaba enfadada ni con Rocío ni con Fidel. «Hay veces que se puede, hay veces que no se puede», declaró la heredera de la Más Grande para justificar su ausencia. «Cuando a una la invitan a una fiesta. Es una cosa maravillosa y preciosa, pero la verdadera amistad se demuestra cuando pasa algo malo y se está ahí para apoyar».