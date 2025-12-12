Luis Alfonso de Borbón ha estrenado un nuevo proyecto personal y profesional. El marido de Margarita Vargas, nacido en 1974, ha puesto en marcha louisdebourbon.fr., una página web en la que repasa su vida y legado familiar, así como su continuidad monárquica en una Francia republicana. Un site con el que claramente se dirige al público francés -pese a residir en Madrid junto a su mujer y sus cuatro hijos desde hace años-.

Así es la web de Luis Alfonso de Borbón

Tras una vida dedicado al emprendimiento en el sector de los juegos de mesa, el hijo de Carmen Martínez-Bordiú ha abierto esta web para, según desliza la página, para «considerar el futuro con lucidez, esperanza y con preocupación por el bien común» como, «heredero de una tradición milenaria que encarna la continuidad de los reyes de Francia».

Además, añade que su compromiso «a través de sus declaraciones públicas» es desempeñar un papel de «vigilancia y de discernimiento» ante las «realidades sociales y éticas» de su tiempo con una mira al pasado y al futuro. «Los franceses de hoy no tienen por qué negar su historia; ésta les permite encontrar modelos para construir la Francia del mañana».

Sin adentrarse en temas políticos, el duque de Anjou desliza en esta web que su misión con este proyecto «es defender que Francia preserve y transmita su patrimonio cultural y espiritual, fruto de un milenio de historia. Exhorta a la defensa de este patrimonio vivo como base de un futuro compartido».

Su biografía y vida familiar

Otro de los apartados que destaca en su página, como si de un portfolio o un currículum vitae se tratase, es su biografía. De hecho, se presenta como «Príncipe Luis de Borbón, duque de Anjou, jefe de la Casa de Borbón, sucesor legítimo de los reyes de Francia», subrayando su pertenencia a los Borbones franceses.

Además, en esta aventura, el hijo de Carmen Martínez-Bordiú no se ha olvidado de presentar a las personas más importantes de su vida: a su familia. En la web, el aristócrata ha compartido varias imágenes, entre las que destaca un retrato con su mujer, Margarita Vargas, y otra con su esposa y con sus descendientes -Eugenia, los mellizos Luis y Alfonso y Enrique, el benjamín-, a los que presenta también en un escueto texto: «Padre de cuatro hijos, Luis de Borbón, duque de Anjou, es el sucesor de los reyes de Francia y jefe de la Casa de Borbón. Combina su compromiso cultural y social en Francia con una carrera como emprendedor internacional en los ámbitos del deporte, la cultura y el medio ambiente».

Finalmente, el duque de Anjou ha añadido un apartado para la prensa para contactar con él en el caso de querer conocer más sobre su historia personal y familiar.