Suplantan la identidad de la princesa Leonor para cometer una estafa en Internet
La Fundación Princesa de Asturias envía un comunicado ante el incesante goteo de casos de estafa utilizando la imagen de doña Leonor
Muchas de las actividades delictivas que suplantan la identidad de la princesa son de carácter económico
Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, sirven para hacer la vida y las comunicaciones más sencillas, pero, por el otro, hay quienes las utilizan para cometer actos delictivos que les hagan recaudar dinero de forma rápida. Para ello, en muchas ocasiones, recurren a la imagen de famosos de nuestro país, que funcionan de gancho perfecto para personas vulnerables o despistadas.
Con la entrada del año 2026, el rostro de la princesa Leonor ha sido utilizado para llevar a cabo estafas en la red y así lo ha apuntado la Fundación Princesa de Asturias, que ha emitido un comunicado alertando a las posibles víctimas de estas prácticas.
La princesa Leonor en el Palacio Real. (Foto: TVE)
La comunicación de la FPA ante los fraudes
La nota de la organización comienza su advertencia sosteniendo que ellos «no disponen de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares». Unas palabras con las que dejan claro que su actividad no va por los derroteros con los que se les está intentando vincular a través de la imagen de la heredera, a la que no es la primera vez que utilizan para realizar actividades fraudulentas.
La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias de 2025. (Foto: Gtres)
Además de desmarcarse ellos mismos como organismo, han alzado la voz por la futura Reina de España y han aclarado la desagradable situación. «Su Alteza Real la Princesa de Asturias no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación y cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad», han asegurado. Un comunicado que han lanzado debido a que «se han detectado perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales, que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero».
La princesa Leonor en Gerona. (Foto: Gtres)
De la misma manera, han indicado cuáles son los cauces infalibles para conocer las noticias relacionadas con la hija de los Reyes y la Fundación asturiana: «La única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey». Unos canales que han facilitado en dos desplegables en los que recogen las diferentes redes sociales, que son YouTube, X —antes Twitter—, Instagram o Facebook.
La princesa Leonor con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)
Todo esto sucede cuando apenas quedan dos días para que doña Leonor protagonice su primer acto oficial del 2026. Será junto a sus padres en la Pascua Militar. Un acontecimiento que se desarrolla en un solemne evento castrense con el que se da inicio al año militar y que tiene sus orígenes en el reinado de Carlos III en 1782, cuando, tras la recuperación de Mahón, reunió a las tropas para felicitarlas por las labores. Durante la jornada, presidida por Felipe VI y doña Letizia con sus respectivos discursos, también se entregan condecoraciones y se pasa revista a las tropas.
En esta edición, la gran ausente será su hermana, la infanta Sofía, que, a pesar de que ha comenzado a coger peso en las actividades institucionales, debe regresar a la universidad para continuar su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el prestigioso centro Forward College de Lisboa.