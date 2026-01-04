Suplantan la identidad de la princesa Leonor para cometer una estafa en Internet

Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, sirven para hacer la vida y las comunicaciones más sencillas, pero, por el otro, hay quienes las utilizan para cometer actos delictivos que les hagan recaudar dinero de forma rápida. Para ello, en muchas ocasiones, recurren a la imagen de famosos de nuestro país, que funcionan de gancho perfecto para personas vulnerables o despistadas.

Con la entrada del año 2026, el rostro de la princesa Leonor ha sido utilizado para llevar a cabo estafas en la red y así lo ha apuntado la Fundación Princesa de Asturias, que ha emitido un comunicado alertando a las posibles víctimas de estas prácticas.

La princesa Leonor en el Palacio Real. (Foto: TVE)

La comunicación de la FPA ante los fraudes

La nota de la organización comienza su advertencia sosteniendo que ellos «no disponen de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares». Unas palabras con las que dejan claro que su actividad no va por los derroteros con los que se les está intentando vincular a través de la imagen de la heredera, a la que no es la primera vez que utilizan para realizar actividades fraudulentas.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias de 2025. (Foto: Gtres)

Además de desmarcarse ellos mismos como organismo, han alzado la voz por la futura Reina de España y han aclarado la desagradable situación. «Su Alteza Real la Princesa de Asturias no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación y cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad», han asegurado. Un comunicado que han lanzado debido a que «se han detectado perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales, que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero».

La princesa Leonor en Gerona. (Foto: Gtres)

De la misma manera, han indicado cuáles son los cauces infalibles para conocer las noticias relacionadas con la hija de los Reyes y la Fundación asturiana: «La única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey». Unos canales que han facilitado en dos desplegables en los que recogen las diferentes redes sociales, que son YouTube, X —antes Twitter—, Instagram o Facebook.

La princesa Leonor con la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Todo esto sucede cuando apenas quedan dos días para que doña Leonor protagonice su primer acto oficial del 2026. Será junto a sus padres en la Pascua Militar. Un acontecimiento que se desarrolla en un solemne evento castrense con el que se da inicio al año militar y que tiene sus orígenes en el reinado de Carlos III en 1782, cuando, tras la recuperación de Mahón, reunió a las tropas para felicitarlas por las labores. Durante la jornada, presidida por Felipe VI y doña Letizia con sus respectivos discursos, también se entregan condecoraciones y se pasa revista a las tropas.

En esta edición, la gran ausente será su hermana, la infanta Sofía, que, a pesar de que ha comenzado a coger peso en las actividades institucionales, debe regresar a la universidad para continuar su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el prestigioso centro Forward College de Lisboa.