Pablo Alborán, víctima de suplantación de identidad en un caso de estafa VIP: todo lo que se sabe

En los últimos años, la imagen de multitud de celebridades se ha convertido en un objetivo claro para los ciberdelincuentes. Cada vez son más frecuentes los fraudes que se basan en mensajes manipulados e incluso contenidos generados por la inteligencia artificial para engañar a sus víctimas. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Puri, una mujer de 70 años que cayó en las redes de un estafador que se hizo pasar por Pablo Alborán. Su hijo Emilio ha sido el encargado de dar voz a lo ocurrido a través del programa El tiempo justo, donde ha explicado que su madre ha perdido 12.000 euros.

Todo comenzó hace unos años, cuando alguien contactó con Puri a través de las redes sociales y le facilitó un número de teléfono que supuestamente pertenecía al intérprete de Solamente tú. Fue entonces cuando empezó a intercambiar mensajes de manera continuada con el que ella pensaba que era el artista. Este le escribía emotivas palabras para ganar su confianza, asegurándola que «su corazón se llenaba de una abrumadora sensación de amor y gratitud cada vez que pensaba en ella». Pero nada más lejos de la realidad. Ya que su única intención era saquearle sus cuentas bancarias.

Joaquín Prat y Emilio, hijo de la víctima de la estafa de Pablo Alborán. (Foto: Mediaset)

Cuando hizo creer a Puri que mantenían un romance de película, le empezó a pedir tarjetas de prepago de distintos proveedores para que esta ingresara dinero y después enviara fotografías del código. Así el estafador podía canjearlas a su antojo. Un plan sin fisuras que no dejaba rastro, pero del que se dio cuenta Emilio, el hijo de Puri, al ver que su madre acumulaba una deuda de entre 10.000 y 11.000 euros. «Cuando yo lo descubro, ella ya había entregado miles de euros. […] Mi madre vive sola desde que se jubiló y pasa mucho tiempo sola. La soledad es un problema y se convierte en una estafa que no es solo económica, también emocional», explicaba, señalando que este tipo de ciberdelincuentes se aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas mayores y de la admiración y confianza de sus víctimas hacia sus artistas favoritos. De hecho, es que ha confesado que cuando se destapó la verdad, aún había momentos en los que su madre continuaba pensando que tenía una relación sentimental con Pablo Alborán.

Conversación de Puri con el estafador. (Foto: Mediaset)

Por ahora, el cantante no se ha pronunciado sobre la suplantación de identidad que le han realizado, aunque lo cierto es que no es la primera vez que un ciberdelincuente utiliza su imagen para estafar dinero. Hace justo un año, en diciembre de 2024, salió a la luz el caso de Ana, una malagueña de 52 años que también pensaba que mantenía una relación sentimental con un supuesto Pablo Alborán que terminó costándole más de 60.000 euros y un duro golpe psicológico. Entre otros afectados por este tipo de estafas se encuentran el Gran Wyoming, Iñaki López, Pablo Motos, Alberto Chicote, Rosalía, Cristiano Ronaldo o Georgina Rodríguez.