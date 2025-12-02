La condición de Pablo Alborán para dar las Campanadas

Pablo Alborán ha aparecido en la alfombra roja de la primera edición de los Spain Travel Awards, que tuvo lugar el primer día de diciembre en el Teatro Albéniz del hotel UMUSIC de Madrid. A 30 días de terminar el año, el artista malagueño ha hecho un balance de su 2025, donde ha saboreado el éxito en su nueva faceta como actor pero también ha vivido un duro momento marcado por la enfermedad de un familiar cercano, de la que ha vuelto a hablar abiertamente. Sin embargo, el intérprete de Saturno ha sorprendido al responder una de las preguntas de la prensa: ¿Se animará en algún momento de su vida a dar las Campanadas?

La sorprendente respuesta de Pablo Alborán

El 2025 ha sido un año marcado de altibajos para Pablo Alborán. En marzo, el artista se rompió al contar que un familiar padecía una dura enfermedad. «Hemos pasado por un proceso de quimioterapia, trasplante de médula, un camino muy largo, un infierno. Pero, también hemos vivido la sanación, la curación y el milagro de la ciencia. Donad médula que salva vidas. Tengo la obligación moral de decirlo, gracias. La vida nos ha dado una segunda oportunidad, unas ganas enormes de volver a vivir de otra manera», dijo.

Pablo Alborán en los la primera edición de los ‘Spain Travel Awards’. (Foto: Gtres)

Afortunadamente, el artista también ha vivido momentos muy dulces, como su debut en la ficción debido a su papel en Respira o su nuevo disco: «Muy feliz, ha sido mucho trabajo, acabo de aterrizar de Buenos Aires y Chile de hacer promoción, estoy muy feliz con el nuevo disco y con la gira, la serie que ha ido muy bien. En cuanto a la interpretación, me encantaría seguir como actor, que me llamen aunque luego me digan que no».

Pero, ¿qué le pide Pablo Alborán al próximo año? Más allá de la salud, el mayor de los deseos para cualquiera, el artista le va a pedir «al 2026 le pido mucho amor y humor. Las uvas me las voy a tomar con mi familia en Málaga».

Pablo Alborán en la ceremonia de entrega de títulos de Hijo Predilecto y Medallas de Andalucía. (Foto: Gtres)

Tras mencionar a su familia, los reporteros presentes en el photocall han querido preguntarle si en algún momento de su vida le gustaría despedir el año en televisión. Históricamente, las uvas no necesariamente la dan los presentadores de televisión -de hecho, en esta edición, los humoristas Silvia Abril y Andreu Buenafuente estarán en la Puerta del Sol de la mano de TVE-. Si en algún momento de su vida se diera, Alborán lo tiene claro y no daría las Campanadas en solitario: «Tendría que estar mi familia conmigo y yo todavía no estoy el mundo Kardashian y enseñarlos -refiriéndose a los suyos-no lo creo».

Sabido es que Alborán siempre ha protegido mucho su parcela personal. Sin embargo, ha roto con la excepción y ha contado que su familia «es súper divertida», aunque prefiere «reservarles» y no dar más detalles sobre ellos.