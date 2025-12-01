‘Spain Travel Awards’: Karla Sofía Gascón deslumbra de azul y Gemma Mengual sorprende con su look

El teatro Albéniz, situado en pleno centro de Madrid, acoge esta noche los Spain Travel Awards. Un acontecimiento que pone en valor el trabajo excepcional de quienes impulsan la industria de los viajes, la hotelería y la hostelería en nuestro país y que se ha posicionado como el sello de calidad y excelencia más prestigioso de la esfera turística. La relevancia de la cita ha hecho que numerosas caras conocidas no se hayan perdido la entrega de premios. Por la alfombra roja hemos visto pasar a personalidades de la talla de Eugenia Martínez de Irujo, Ana Rosa Quintana, Gemma Mengual, Pablo Alborán o Karla Sofía Gascón, que han arropado a los premiados en su gran noche.

Karla Sofía Gascón de azul vibrante

La polémica actriz Karla Sofía Gascón ha hecho su gran aparición en el photocall instalado en el acceso del teatro Albéniz con un vestido que ha acaparado todas las miradas.

Karla Sofía Gascón en el photocall. (Foto: Gtres)

De azul eléctrico, la prenda estaba confeccionada con delicado encaje en la parte superior y contaba con un vertiginoso escote. En la zona de abajo, ha defendido una falda de gran vuelo hecha de gasa que aportaba movimiento, frescura y fluidez a su presencia. El azul seguía siendo el protagonista en los accesorios y también en el maquillaje.

Gemma Mengual apuesta por el blanco y negro

La deportista olímpica ha deslumbrado con su conjunto de gala. Para apoyar el turismo, ha elegido un imponente look compuesto por un top palabra de honor de estampado enrejado plateado y negro que resaltaba sus hombros y que se fundía en perfecta sintonía con la falda de lunares oscuros sobre fondo blanco que iba hasta el suelo.

Gemma Mengual en el photocall. (Foto: Gtres)

Como complementos, se ha atrevido con unos guantes largos y ha llevado su melena marcada con ondas al agua y peinada de lado. Para el maquillaje, ha optado por pinturas discretas y un pintalabios rosa que potenciaba su sonrisa.

El total black de Ana Rosa Quintana

La presentadora ha llegado puntual a la cita homenaje a uno de los motores económicos más importantes de nuestro país. Para la ocasión, se ha enfundado en un dos piezas negro compuesto de chaqueta y pantalones con pata de ancho medio. Un estilismo que ha acompañado con un cuerpo de pico al tono.

Ana Rosa Quintana en el photocall. (Foto: Gtres)

Una fina gargantilla de brillantes ha sido el accesorio perfecto para resaltar su clásica apuesta, que ha completado con un bolso de mano y unos cómodos botines de tacón.

El clásico traje de Pablo Alborán

El exitoso cantante no ha arriesgado en esta cita y se ha decantado por un impecable traje negro que se adaptaba a la perfección a su cuerpo. El toque de luz a su oscuro atuendo lo ha aportado con una inmaculada camisa blanca ajustada al cuello con una pajarita negra y zapatos al tono.

Pablo Alborán en el photocall. (Foto: Gtres)

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

Eugenia Martínez de Irujo, fiel a su estilo, ha optado por un vestido bicolor beige y negro con estampado geométrico de rayas que conformaban otras figuras. Una prenda que ha lucido con unas botas de piel de caña alta con tacón alto.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en el photocall. (Foto: Gtres)

Por su parte, Rebollo ha llevado un intachable smoking compuesto por chaqueta de terciopelo con solapas de raso y pantalones oscuros. Un atuendo que ha rematado con pajarita al cuello y zapatos de cordones.