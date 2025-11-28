Eugenia Martínez de Irujo acaba de celebrar su 57 cumpleaños por todo lo alto. La duquesa de Montoro ha compartido las imágenes y vídeos de este día tan especial, donde ha estado acompañada por grandes amigos como Cayetana Guillén Cuervo o María De La Luz Del Prado. La que tampoco quiso perderse este evento tan especial fue su hija, Tana Rivera, al igual que su pareja, Narcís Rebollo.

Una gran celebración para la que escogió el emblemático restaurante Sushita Chinitas, ligado al flamenco y a la cultura malagueña. Así, se ha convertido en un gran punto de encuentro gastronómico, ya que su propuesta culinaria va mucho más allá del tradicional sushi. Más bien se trata de una fusión entre la cocina japonesa y otras tendencias internacionales. Al igual que la coctelería, que también ocupa un papel protagonista en la carta.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. (Foto: Gtres)

Sushita Chinitas, el restaurante de moda en Málaga

Entre sus platos más destacados encontraríamos desde la tosta de hamachi y aguacate con jengibre, hasta la gilda de atún rojo con encurtidos o el dim sum bao de pato. Y es que el grupo Sushita se mantiene fiel a la cocina saludable y consciente, elaborada siempre con materias primas de primera calidad.

En cuanto a la decoración, las paredes presentan frescos pintados a mano, además de piezas adquiridas en anticuarios de Málaga, Sevilla o Francia. Todo ello, consigue aportar un toque artístico y cálido que encaja a la perfección con los elementos originales del edificio y que recuerdan a las antiguas casas malagueñas.

Capturas de la celebración del cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Redes sociales)

La elección de este sitio en concreto tampoco ha sido al azar, puesto que Martínez de Irujo ha colaborado con la marca a la hora de crear una colección de vajillas y objetos decorativos bajo el nombre de Eugenia&Sushita. Esa es precisamente la primera tienda que abre el grupo en Andalucía. De hecho, la vajilla utilizada en el restaurante fue diseñada exclusivamente para el mismo, y estaría a la venta junto a otras piezas únicas de la firma.

Eugenia Martínez de Irujo junto a una amiga en su cumpleaños. (Foto: Redes sociales)

El divertido plan de Eugenia Martínez de Irujo en Málaga

El plan de la duquesa de Montoro por Málaga fue bastante intenso, ya que en dos días aprovechó también para ver el musical Godspell de Antonio Banderas. «¡Os recomiendo ir por que es increíble!», ha compartido emocionada en una publicación. «Gracias infinitas Antonio por una noche tan especial».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

Otra divertida anécdota que dejó la fiesta de cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo, fue que la duquesa lució el mismo vestido que su amiga. Un elegante diseño bicolor en negro y beige de The IQ Collection valorado en 190 euros. Sin embargo, ambas se lo tomaron con humor y posaron juntas.

Además, contaron con varias actuaciones a base de flamenco. Varios artistas destacados como Tomasito, Fernando Soto, Mara Rey, Sandra Rincón y Rafael Sordera amenizaron la velada y ofrecieron un espectáculo único que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la noche.