Salen a la luz las tensiones surgidas entre Antonio Banderas y Melanie Griffith por la boda de su hija

Stella del Carmen y Alex Gruszynski ya son marido y mujer. La pareja se dio el «sí, quiero» el pasado 18 de octubre ante la atenta mirada de más de 200 invitados. Todos ellos se desplazaron hasta Sardón del Duero (una localidad de Valladolid que cuenta con menos de 600 habitantes) para celebrar el enlace en la histórica Abadía Retuerta LeDomaine. Se trata de un antiguo monasterio convertido en un hotel de lujo que combina naturaleza, alta gastronomía y servicios de alta gama. Un enclave perfecto que recientemente ha sido reconocido con las tres llaves Michelin y que ha brindado a los novios la exclusiva discreción y privacidad que buscaban para su gran día.

Por ahora, han sido pocos los detalles que han trascendido de la boda. Antonio Banderas fue el único miembro de la familia que salió a hablar con la prensa, visiblemente emocionado por el gran día que estaban viviendo. Desveló que los recién casados habían escogido un destino fuera de nuestras fronteras para disfrutar de su luna de miel. Sin embargo, el actor no comentó nada sobre cómo fue el reencuentro entre su actual pareja y la madre de su hija, así como tampoco quiso señalar las tensiones que había protagonizado él mismo con Melanie Griffith, días antes del enlace.

Antonio Banderas brinda con la prensa en la boda de su hija. (Foto: Gtres)

Ha sido el tabloide National Enquirer el encargado de sacar a la luz esta información, el cual señala que tuvieron bastantes diferencias a la hora de organizar el enlace. «Melanie es una persona que es de naturaleza preocupada […] A Antonio no le gusta que lo despierten en mitad de la noche solo porque Melanie tiene una idea genial de lo que funcionaría para la boda. Melanie se considera la organizadora de la boda, pero estuvo molestando a todos, entrometiéndose sin parar y preocupándose al máximo antes del gran día», apuntan desde el medio mencionado.

Estas mismas fuentes señalaban que la involucración de Melanie en la boda también terminó desquiciando también a su hija Stella. «Fue demasiado para Stella y Banderas. […] Antonio tiene una vida agradable, tranquila y pacífica con Nicole, y estuvo intentando que Melanie se calmase. Melanie no pretendía ser pesada. Solo quería que todo fuera perfecto para su pequeña. Stella sigue siendo su bebé», contaban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderas)

Sin embargo, a pesar de lo mencionado, todo salió según lo esperado, y la última publicación del intérprete en su perfil oficial de Instagram es una gran prueba de ello. «La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría. Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible», escribía junto a un vídeo que recapitulaba varias fotografías en las que aparecía con su hija en diferentes momentos de sus vidas. Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en registrar numerosos comentarios de enhorabuena tanto por parte de los seguidores del actor como de algún que otro rostro conocido, entre los que destacan Sharon Stone, Belinda Washington o Paloma Cuevas.