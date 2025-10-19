Publican la primera foto de Stella del Carmen vestida de novia y se genera una gran polémica

Stella del Carmen y Alex Gruszynski han elegido España para darse el «sí, quiero». Una decisión que honra las raíces de ella y que ha emocionado profundamente a su padre, Antonio Banderas, que ha inculcado el amor por nuestro país a su unigénita desde que era una recién nacida. El enclave que ha sido testigo del enlace ha sido la prestigiosa bodega vallisoletana Abadía Retuerta. Hasta allí se han trasladado los invitados, que no han querido perderse esta fecha tan trascendental para la pareja. Por motivos de seguridad y para tratar de preservar la boda en la más estricta intimidad, hasta Valladolid han viajado, desde Estados Unidos, comitivas con agentes que han velado por el hermetismo de la cita. Pero ha habido un objetivo infiltrado que ha logrado captar el secreto mejor guardado: el vestido de la novia.

La revista estadounidense People! ha obtenido la primera imagen de Stella del Carmen vestida de blanco. Por cuestiones legales y para no avivar más esta polémica, no podemos reproducir la instantánea en este artículo, pero sí vamos a describir al detalle el traje nupcial de la actriz.

Antonio Banderas brinda con la prensa en la boda de su hija. (Foto: Gtres)

El vestido de Stella del Carmen

Para lo que a todas luces será uno de los días más importantes de su vida, Stella ha apostado por un diseño con tintes muy americanos. Se trata de un vestido de corte sirena confeccionado en su totalidad con delicado encaje. En cuanto a los detalles, hablamos de una pieza de escote bardot, que enmarcaba sus hombros y dejaba al descubierto sus clavículas.

Stella del Carmen, su marido y Antonio Banderas en la Semana Santa de Málaga. (Foto: Gtres)

De la misma manera, ha defendido unas mangas extremadamente largas que, aunque dejaban espacio a sus manos, colgaban de su muñeca y se extendían, tal y como evidencia la captura, hasta, al menos, sus rodillas. Una larga melena castaña con carácter desenfadado ha completado su look. Por su parte, Alex Gruszynski ha lucido un impecable smoking oscuro con camisa blanca y pajarita negra.

Los asistentes a la boda

El hecho de que España fuera el lugar seleccionado para celebrar el enlace de la hija de Antonio Banderas ha causado un gran revuelo en la sociedad. Además, a esto se le sumaba la selecta lista de invitados, en la que figuraban nombres reconocidos del panorama internacional, estrellas de Hollywood y personalidades de otros ámbitos.

Melanie Griffith, Tippi Hedren y Antonio Banderas. (Foto: Gres)

Dos de las figuras más aclamadas eran Dakota Johnson y Melanie Griffith —hermana y madre de Stella, respectivamente—. También generaba mucho interés la presencia del vocalista de Coldplay, Chris Martin, que, según ha trascendido, tenía preparada una actuación sorpresa para los novios.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, en un concierto. (Foto: Gtres)

Las hijas de Obama, Malia y Sasha; Tippi Hedren, abuela materna de la novia y leyenda viva de Hollywood, y un sinfín de rostros conocidos pertenecientes al séptimo arte, han acompañado a la pareja. Todos ellos han tratado de pasar inadvertidos a ojos de la prensa, accediendo a la abadía a través de un garaje contiguo en furgonetas con los cristales tintados.