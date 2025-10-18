El bonito gesto de Antonio Banderas durante la hermética boda de Stella del Carmen

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski están a punto de darse el ‘sí, quiero’, en una de las bodegas más prestigiosas de nuestro país. El enclave elegido por la pareja ha sido la vallisoletana Abadía Retuerta. Se trata de un enlace que promete ser uno de los más comentados de la crónica social a nivel internacional y, por eso, ha reunido en las puertas del lugar a numerosos medios de comunicación y reporteros gráficos con el fin de conocer un poco más sobre cómo se desarrollará el evento que, a todas luces, será estrictamente hermético. Ha sido con los periodistas con los que la familia anfitriona ha tenido un bonito gesto. Por órdenes de los Banderas y según informaciones recibidas por este medio, algunos trabajadores han ofrecido a los presentes un aperitivo compuesto por exquisito queso y buen vino de la Ribera del Duero.

Como no podía ser de otra manera, hasta Valladolid se han trasladado los invitados de la pareja procedentes de diversas partes del globo, pero, especialmente, de Hollywood, donde los novios tienen un sólido círculo de amistades. Según ha trascendido, estos se han instalado en la hospedería del recinto días antes de que se celebrara la boda para evitar ser vistos y han ido accediendo al interior mediante un garaje contiguo a cuentagotas. Siguiendo la misma línea, la comitiva ha llegado en una llamativa limusina Mercedes escoltada por una furgoneta negra con los cristales tintados.

Stella del Carmen junto a su padre, Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

Tal y como han contado testigos a este portal informativo, todo el espacio está preparado al milímetro para que el enlace y la posterior celebración sean perfectos. Tanto es así que cuenta con férrea seguridad privada procedente del otro lado del charco. En un primer momento, tras la ceremonia, los asistentes podrán disfrutar en el claustro del monasterio de un cóctel y unas copas. Posteriormente, en uno de los salones del castillo, estarán vestidas las mesas donde los selectos invitados disfrutarán de un gran banquete.

Los planes previos a la boda

Gracias a las redes sociales, hemos podido ver que algunos de los usuarios que han viajado desde Estados Unidos para acompañar a la pareja han disfrutado, en los días previos, del entorno que rodea Abadía Retuerta y han admirado el paisaje castellano y los viñedos que producen la uva de la que proviene el sabroso caldo Domaine.

Los invitados de ruta en bicicleta y el look de preboda de Colette Lathan. (Fotos: Redes sociales)

Ha sido Colette Lathan, hermana de la actriz estadounidense Sanaa Lathan, la que ha compartido con sus más de 15 mil seguidores algunas de las actividades que han realizado, entre las que se encuentran andar en bicicleta por las inmediaciones del complejo. A través de la plataforma Instagram, también ha enseñado el estilismo que ha seleccionado para la preboda: un ceñido vestido color marrón chocolate confeccionado con tela satinada, corte asimétrico y un frunce en el hombro y en la cintura que enmarcaba su figura.

Una de las anécdotas

Según fuentes consultadas por LOOK, durante la cobertura mediática del evento, los reporteros se han visto sorprendidos por una pareja de espontáneos que han accedido a la abadía. De buenas a primeras, nadie les ha detenido, pero ha sido cuando se han acercado al cerco más privado cuando les han dado la vuelta e invitado a salir. A las puertas, han sido ellos mismos quienes han declarado a la prensa la experiencia y cómo han visto el interior.