La importante decisión de Cari Lapique con Antonio Matos, el viudo de su hija Caritina

La muerte de Carlos Goyanes y de Caritina Goyanes sumió al clan Goyanes-Lapique en una profunda tristeza. Sin haber superado el fallecimiento del empresario y promotor inmobiliario, llegaba la partida de su hija escasos días después. Una pérdida irreparable que dejaba viudo a su marido, Antonio Matos, y huérfanos de madre a sus dos descendientes.

Para Cari Lapique, despedir a su esposo y a su primogénita en tan poco tiempo fue un duro golpe del que, poco a poco, ha ido recuperándose. Sin duda, uno de los pilares fundamentales que ha sostenido a la familia ha sido la unión. Todos ellos están en permanente contacto, hacen planes juntos y se reúnen en fechas señaladas. Prueba de ello es la última publicación que ha colgado la socialité en su perfil público de redes y que pasamos a describir debido a que no podemos reproducirla porque aparecen menores en ella.

Antonio Matos y Cari Lapique. (Foto: Instagram)

Las fotos de Cari en familia

Se trata de dos imágenes en blanco y negro. En la primera de ellas está Cari, sentada, al igual que su nieta, a la que agarra tiernamente de la mano. Detrás de ellas y de pie está el chico, que las abraza por los hombros. Todos ellos posan con amplias sonrisas. En la segunda y con la risa aún en el rostro, se une al posado Antonio Matos. Esta vez Lapique está de pie junto a su yerno; sentados están los dos chicos, nietos de ella e hijos de él y la recordada Caritina.

Cari Lapique, Antonio Matos y Carla Giyanes. (Foto: Gtres)

En el pie del carrusel, la «abuela molona» —tal y como ella se describe por el fuerte vínculo que la une a sus nietos y la diversidad de planes que hace con ellos— ha escrito: #findeaño #nuevoaño #2026 #familytime —tiempo en familia— #missinglosBengus. Un escueto texto creado con hashtags en el que deja entrever que las imágenes son tomadas en Nochevieja o el día 1 de enero y que, en fechas tan señaladas, están juntos.

Cari Lapique en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, también deja patente que están echando mucho de menos a los Bengurria, los hijos de Carla Goyanes y Jorge Bengurria, que están pasando estos días en el desierto de Dubái, tal y como reflejan las redes sociales de la creadora de contenido. En ellas Carla ha colgado una fotografía en la que se puede ver a los cinco integrantes de los Bengurria-Goyanes con looks en perfecta sintonía posando sobre una de las dunas del infinito desierto de la ciudad de Oriente Medio. Todos ellos llevan colores neutros que versan entre el blanco, el crema, el gris, el azul y el caqui y forman una armoniosa composición.

Antonio Matos por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Unas instantáneas que no han tardado en llenarse de comentarios a través de los cuales rostros conocidos y usuarios anónimos envían sus mejores deseos a Cari y a todo su círculo íntimo. «Que toda la felicidad del mundo os acompañe ahora y siempre», ha escrito la periodista Beatriz Cortázar. «Qué bonitas fotos y qué guapos estáis», ha apuntado Teresa de la Cierva. De la misma manera, un sinfín de corazones rojos, blancos y emojis que reflejan la prosperidad, el amor y la esperanza han inundado el muro.