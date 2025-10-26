Finca Cortesín, el exclusivo resort donde se ha casado Rafael del Pino y cautivó también a Carla Goyanes

La Finca Cortesín, situada en el pintoresco municipio de Casares (Marbella), se caracteriza por ser uno de los enclaves más exclusivos y lujosos por el que muchas celebrities optan a la hora de pasar por el altar. Inaugurado en marzo de 2009, sus exigentes huéspedes siempre se sienten atraídos por su hospitalidad de primera categoría (cuenta con nada menos que 5 estrellas Michelin), además «su espectacular emplazamiento, amplios espacios interiores y exteriores, privacidad y un servicio impecable».

Cabe destacar que La Finca se estructura en 6 grandes áreas: un Hotel premiado internacionalmente; una excepcional oferta Residencial; Campo de Golf sede del campeonato del mundo; Spa y Zona Deportiva y un sorprendente Club de Playa. Y esas serían solo algunas de las características que habrán atraído al hijo de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, para celebrar allí su boda con Victoria López de la Serna.

Si bien la pareja se daba el «sí quiero» en la Parroquia de Santa Ana, en la localidad de Manilva, no dudaron a la hora de decantarse por la Finca Cortesín para celebrar el cóctel y posterior banquete, y no es para menos. En su propia web, aseguran que ofrecen «el uso en exclusiva del hotel y sus instalaciones», para los novios e invitados, «requiriendo la reserva de las 67 suites con un mínimo de dos noches». «Un entorno excepcional con 43.000 m2, incluyendo piscinas y cuidados jardines», detallan. Del mismo modo, dan la opción «celebrar un cóctel de bienvenida o una cena la noche anterior». E incluso un torneo de golf o un día de spa entre amigos.

Finca Cortesín, en Marbella. (Foto: www.fincacortesin.com)

Un enclave de ensueño, que también conquistó en su momento a Carla Goyanes. La hija de Cari Lapique se daba el «sí quiero» con Jorge Benguría en el verano de 2011. «Él no tenía no tenía ninguna preferencia especial por el lugar donde casarse. Yo, en cambio, desde pequeña siempre pensé que me casaría en Marbella», explicaba emocionada sobre la decisión de casarse allí.

Nadie quiso perderse el esperadísimo enlace, uno de los acontecimientos del año; donde se dieron cita desde representantes de la aristocracia, a artistas y empresarios. En total, unos 500 invitados, que vivieron de cerca uno de los días más felices para el clan de los Goyanes. Un verdadero sueño cumplido, con el que sellaron una preciosa historia de amor que dura hasta el día de hoy. Sin duda, las imágenes captadas en exclusiva por la revista ¡Hola! reflejan a la perfección la felicidad y emoción del momento. Desde la triunfal entrada de la novia, hasta la comida, todo estuvo cuidado hasta el más mínimo detalle.

De hecho, llama especialmente la atención que el cóctel y la cena posterior no fuesen a cargo de Caritina Goyanes, hermana de la novia y su «chef de confianza». Y es que Carla quiso tener muy cerca a su hermana en un día tan importante, por lo que confiaron en Bodegas Campos para el convite.