Carla Goyanes ha sido una de las invitadas a la última fiesta organizada por el Museo Thyssen de Madrid. La socialité, que ha pasado un verano «agridulce» -ya que hace justo un año perdía la vida su padre, Carlos Goyanes, y solo días después su hermana, Caritina Lapique-. Sin embargo, desde el primer momento, sus familiares se aferraron en la fe y, sobre todo, en dar una vida lo más estable y feliz posible a los hijos pequeños de Caritina, que han demostrado con creces su espíritu de superación.

Carla reaparece tras su verano más difícil

Carla Goyanes ha reaparecido en el Museo Thyssen con una pequeña lesión en el pie que, según ha contado, ha sido más «grave» de lo que parecía: «Voy a estar unos días cojeando. Me tenía que quitar una cosa y ha sido más. Nada grave, nada grave». Sin embargo, y siendo conocedora del esfuerzo que supone organizar un evento de este calibre, no ha dudado en asistir: «Si te has comprometido… Lo del pie ha sido a mediodía. Estamos y fenomenal, voy despacito, voy a ver la exposición y luego para el cocktail tienen un taburete para mí preparado».

Carla Goyanes reaparece tras el verano. (FOTO: GTRES)

Además de acudir a la exposición, la hija pequeña de Carlos Goyanes y Cari Lapique se ha armado de fuerza para confesar que, como es lógico, no han sido unas vacaciones del todo felices: «El verano bien, con un poquito de altibajos pero bien, intentando ser positivos, alegres… Tenemos a niños pequeños y ellos son la razón de vivir y ellos se merecen que estemos bien».

La nueva vida de los Goyanes Lapique

Tras la repentina muerte de su hermana y de su padre, casi al mismo tiempo, Carla ha confesado que acudió a un psicólogo por recomendación: «La verdad es que al principio sí porque nos lo recomendaron y demás -en referencia a la terapia- y sí que es verdad que he sido la única que he ido, soy muy obediente. Nos están dando mucha fuerza desde arriba y cuando pasan estas cosas es un proceso pero estas cosas o te hundes o para adelante».

Antonio Matos y Caritina Goyanes en un acto de la firma ‘Suárez’ en Madrid. (Foto: Gtres)

Unas palabras que ha querido matizar ya que además de preocuparse por su salud mental, esto es una consecuencia para que los pequeños de la casa vean en los mayores un ejemplo y un pilar en los que apoyarse -y sobre todo los hijos de Caritina, que eran muy pequeños cuando su madre falleció-: «Hay muchas cosas por las que luchar y esos niños se lo merecen. Los niños están muy contentos de volver al cole, les echo de menos pero teníamos ganas de rutina».

Goyanes también ha hecho referencia a Antonio Matos, su cuñado, que desde la muerte de su mujer está al frente de Sixsens. «Mi cuñado bien, lo está haciendo fenomenal con el catering, para el verano que viene tienen récords con bodas. Mi hermana estaría super orgullosa de sus hijos, que son una pasada».

Finalmente, también ha hablado sobre el paradero de su madre: «Está bien, de salud muy bien, ella es muy fuerte y positiva. Está todo el día con mi tía, con la que está muy entretenida».