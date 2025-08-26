El mapa familiar de los Goyanes Lapique, un año después de la muerte de Caritina

El 26 de agosto de 2024 será una fecha que la familia Goyanes Lapique no olvidará jamás. Ese día, Caritina, la hija mayor del empresario Carlos Goyanes y Cari Lapique, falleció de manera inesperada a causa de un infarto fulminante. Como no podía ser de otra manera, sus familiares y amigos más allegados quedaron completamente consternados con la triste noticia, algo que quedó reflejado en los rostros devastados que mostraron mientras despedían sus restos mortales en el tanatorio madrileño de La Paz. Ha pasado un año desde entonces, y todos sus seres queridos continúan teniendo muy presente a la mencionada en su día a día. Sin embargo, lo cierto es que se han visto obligados a diseñar un nuevo mapa familiar marcado por su dolorosa ausencia.

Su hermana Carla y su madre, Cari Lapique, son los dos rostros que han continuado siendo los más visibles del clan después de la tragedia. En el caso de Carla, ha tenido que sacar las fuerzas de donde apenas las tenía para mostrar fortaleza en uno de los peores momentos de su vida. A través de las redes sociales, ha continuado mostrando su faceta más familiar, donde no ha dudado en recordar, en más de una ocasión, tanto a su padre como a su hermana. Al mismo tiempo, también se ha mostrado como un claro apoyo de sus dos sobrinos, Pedro y mini Cari, estando a su lado en cada uno de los pasos que han dado en los últimos meses.

Al mismo tiempo, Carla tampoco ha dejado su carrera profesional de lado. Tras el fallecimiento de su padre, ella y su madre se convirtieron en administradoras solidarias de La Agencia A Promociones Inmobiliarias, un negocio familiar dedicado a la venta y alquiler de viviendas de lujo. Además, también está llevando parte administrativa de Sixsens, el catering que fundó su hermana y que sigue activo con el objetivo de continuar con su legado.

Por su parte, Antonio Matos, el viudo de Caritina, ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, mantiene sus redes sociales en modo privado. No obstante, la realidad es que la muerte de su mujer le obligó a enfrentarse en solitario a la crianza de sus hijos. Aunque son pocos los datos que han trascendido al respecto, algunas fotografías compartidas por sus allegados han dejado entrever que continúa manteniendo una excelente relación con la familia materna de sus hijos. Además, tampoco ha querido abandonar el sueño empresarial de Caritina con Sixsens, un proyecto en el que sigue muy involucrado.

Caritina Goyanes y Antonio Matos. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Cari Lapique, además de intentar superar el duelo de la pérdida de su primogénita, también tuvo que enfrentarse a la muerte de su marido Carlos y a la de su hermano Manuel ese mismo año. Es por ello por lo que este verano, en un intento de cambiar de aires, la revista Semana publicó que no había elegido Marbella para disfrutar de sus vacaciones. Un destino lleno de recuerdos familiares para ella.

No obstante, en los últimos meses, al lado de su hija Carla, ha acudido a varios eventos sociales donde intenta mostrar su faceta más entera, al mismo tiempo que continúa estando muy presente en el mundo empresarial.