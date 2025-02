El 26 de agosto del pasado año, la familia Goyanes Lapique enfrentó una pérdida devastadora con el inesperado fallecimiento de Caritina Goyanes a los 46 años en su domicilio en Marbella. Esta tragedia ocurrió poco después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes, sumiendo a la familia en un profundo dolor. Seis meses después, el que fuera su esposo, Antonio Matos, ha compartido una emotiva carta en la que expresa su pesar y amor hacia Caritina, a través de sus redes sociales. «Hace seis meses mi mundo se paró en seco, de golpe…», comienza diciendo.

Antonio ha recurrido a la letra de una canción de la artista Tini Stoessel, escrita en un momento de angustia personal de la cantante. En concreto, cuando estuvo a punto de perder a su padre Alejandro Stoessel, en 2022, debido a una hemorragia digestiva. La letra dice: «El mundo seguía girando, pero no para mí. Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar amándome a mí. No podía aceptar despedirme así. Por eso, de rodillas pedí. Por un ratito más. Porque sigas aquí. Porque, entre tanta gente, nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti».

Antonio Matos por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Además, el viudo de Caritina ha expresado que, aunque esta canción «no era una de nuestras canciones, siempre que la escucho con Mini -su hija pequeña-, nos acordamos infinito de ti». Antonio y Caritina compartieron dieciséis años de matrimonio, durante los cuales construyeron una familia unida y enfrentaron diversos desafíos. La pareja se casó en el 26 de julio de 2008 en una ceremonia celebrada en Ibiza a la que acudieron numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, entre quienes destacan Lolita con el que era su pareja en aquel momento, Pablo Durán; Naty Abascal, Ana Rosa Quintana o Vicky Martín Berrocal. Fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos: Pedro y Caritina, a quien cariñosamente llamaban Mini. La familia compartía una estrecha relación, y Caritina solía expresar en sus redes sociales el orgullo y amor que sentía por sus hijos.