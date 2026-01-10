Isabel Preysler ha sido captada a la salida de la Clínica Dermatológica Bojanini Experts tras realizarse un tratamiento. LOOK ha podido hablar en exclusiva con este centro expertos en realizar tratamientos para el pelo y una de sus trabajadoras nos ha contado cuáles son los más demandados por los clientes y en qué están especializados. ¿Cuál es el favorito de la madre de Tamara Falcó, Ana Boyer o los hermanos Iglesias?

Los tratamientos de la clínica dermatológica de confianza de Preysler

El pasado mes de diciembre, cuando se conoció el cuarto embarazo de su hija Ana, Isabel Preysler fue captada a las puertas de Bojanini, una clínica dermatológica ubicada en en la Calle de Almagro 44, en el barrio de Chamberí, en Madrid.

Isabel Preysler en la presentación de sus memorias. (Foto: Gtres)

Sabido es que la Reina de Corazones siempre trata de ponerse a punto para estar perfecta en sus salidas. Aunque cada vez son menos sus posados ante los medios, Preysler quiso acudir a su clínica dermatológica de confianza -a la que también acuden otros rostros conocidos como Carmen Martínez Bordiú, Genoveva Casanova, Gloria Camila Ortega o Naty Abascal- antes de celebrar la Navidad junto a su familia.

Desde LOOK hemos podido hablar con una trabajadora de Bojanini, que nos ha desvelado a qué se dedica este centro y cuáles son sus tratamientos más demandados.

«Bojanini Es una clínica dermatológica capilar», nos cuentan. Como no podía ser de otra manera, y al igual que se cuida su rutina de piel con una skincare muy medida, Preysler también le preocupa y mucho su cuidado capilar y es por ello que va a este centro tan reputado que tiene una atención pautada y específica para cada uno de sus clientes.

«Los tratamientos son depende de cada caso, de cada paciente y de lo que padezca. De si tiene el pelo fino, debilitado, de si se le cae mucho, si tiene algún tipo de alopecia. Vienen muchos casos. Muchos vienen para una dermatitis en el cuero cabelludo, entonces se pautan tratamientos tras realizarles un estudio y solemos hacer mucha terapia capilar y luego lo que cada doctor considere», nos apuntan.

Según deslizan a este medio, a Bojanini acuden «pacientes con todo tipo de necesidades», aunque la mayoría son relacionados con el pelo. Un asunto que parece preocupar mucho a la Reina de Corazones superada la barrera de los 70 años.

Como es lógico, desde el centro no pueden aportar información confidencial sobre el tratamiento favorito de Isabel, que en varias ocasiones ha hablado sobre sus secretos de belleza y sobre su riguroso cuidado capilar.

La socialité desveló hace unos meses en Instyle que para lucir una melena perfecta tiene un truco infalible: «Mi lavado lo acabo aclarándome con agua fría. Esto aplana las cutículas y permite que refleje más luz y brille más». Un hábito que explica su envidiable melena a su edad -aunque muchos especialistas recomiendan que el agua sea tibia, ya que demasiado caliente daña el cabello-.