Toda la verdad sobre el fracaso de Genoveva Casanova en los tribunales

Han pasado dos años desde que estalló una de las bombas más recordadas de la crónica social de nuestro país: las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca paseando juntos por las calles de Madrid en una actitud muy cariñosa. Tras su publicación, la socialité optó por una desaparición mediática total, refugiándose en su familia y siendo todo un misterio su paradero.

Con el paso del tiempo, Casanova fue apareciendo delante de los focos de manera paulatina, aunque siempre siendo fiel a su discreción con respecto a lo ocurrido. Sin embargo, por todos era sabido su descontento con aquel reportaje, ya que lejos de quedarse quieta, decidió tomar acciones legales contra la revista que había publicado dichas imágenes. De hecho, pidió una millonaria cantidad de dinero por haber vulnerado su derecho a la intimidad y al honor. No obstante, lo cierto es que finalmente ha protagonizado todo un fracaso en los tribunales y, a pesar de lo que han informado diferentes medios, el juez ha desestimado su demanda.

«La difusión de distintas imágenes objeto de la primicia, no estimamos afectase a su derecho a la intimidad», reza literalmente la sentencia publicada por la revista Lecturas (demandada por la mencionada). Pero no solo eso. Y es que, según anuncia este medio, el juez ampara «la actuación de la demandada revista en toda su labor periodística, desarrollada en estos meses», la cual considera que «no ha sido desproporcionada ante las circunstancias del caso y los actos propios de la actora».

Por otro lado, la sentencia señala que la repercusión que tuvo la portada está completamente justificada si se tiene en cuenta «las cualidades que poseen ambos personajes públicos». «Él, futuro monarca de un país de la Unión Europea y ella, empresaria multifacética, mostrando al público sus cualidades como cantante, escritora, actriz de cine, emparentada por matrimonio con la que puede considerarse segunda familia y dinastía histórica más relevante de nuestro país y que también se ha visto vinculada, en mayor o menor grado, a lo largo de su vida con un político (en su día ministro de justicia), figuras de la canción o el toreo, la literatura, habiendo participado como estrella en realitys blancos o talents y programas familiares de máxima audiencia en las televisiones nacionales», señalan.

Así, la única indemnización a la que tendrá que hacer frente Lecturas será la relacionada con el uso de una decena de fotografías de la cuenta de Instagram de Genoveva Casanova. Un movimiento por el que el magistrado ha pedido 175.000€ al medio. Un pago que Lecturas ha asegurado que será objeto de recurso por parte de sus letrados. Cabe recordar que, inicialmente, la mexicana pedía más de un millón de euros, algo que el juez ha rechazado sin dudarlo al desestimar su demanda y justificar, posteriormente, los motivos en los que se ha basado para dictar sentencia.