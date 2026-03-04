La historia de amor entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro continúa avanzando por el mejor de los caminos. Hace tan solo unas semanas, la hija de la infanta Elena daba un paso al frente y publicaba por primera vez en sus redes sociales unas románticas fotografías en las que posaba con el hombre que le ha devuelto la ilusión en el terreno sentimental. Pero no solo eso. Y es que ahora, han viajado juntos a París y han oficializado su romance en la Semana de la Moda de la capital francesa.

En las imágenes trascendidas, la apodada cariñosamente como Vic derrocha una gran complicidad junto al mencionado. Pese a que se trata de un asunto de trabajo, la sobrina del Rey Felipe VI ha querido presentar ante las cámaras a su nuevo amor, con el que ha posado ante los medios y en redes sociales.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro en París. (Foto: Gtres)

El paso adelante de Victoria Federica y Jorge Navalpotro

Si por algo se caracteriza la hija de la infanta Elena es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal. Desde que se abriera su perfil en redes, la joven casi nunca ha expuesto su intimidad y, mayoritariamente, el contenido que comparte es de trabajo, hasta ahora.

Si bien es cierto que durante estos años ha publicado imágenes de sus amigos o de sus planes en verano, a excepción de Jorge Bárcenas -su primer novio conocido-, nunca había publicado una foto con un amor hasta la fecha.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro en París. (Foto: Gtres)

Bajo la atenta mirada de su padre, Jaime de Marichalar, Victoria Federica ha hecho oficial su relación ante la prensa internacional que cubría la Semana de la Moda de París. Ha sido en el desfile de Christian Dior donde la joven influencer ha dado este paso con su chico, donde han derrochado complicidad y, por qué no, mucho glamour.

Jaime de Marichalar estuvo presente en el desfile. (Foto: Gtres)

En las imágenes obtenidas en Gtres, se puede ver a la prima de la heredera al trono muy sonriente y manteniendo una conversación con Navalpotro. Ambos han acudido con sus mejores galas a este desfile, aunque sus atuendos no tenían nada que ver.

Los estilismos de Victoria Federica y Jorge Navalpotro en la Semana de la Moda de París. (Fotos: Gtres)

Mientras que el empresario madrileño ha optado por lucir un traje de chaqueta de doble botonadura, corbata estampada y gafas de sol, el estilismo de la hermana de Froilán se alejaba mucho del estilo de su novio. Para esta pasarela a la que no falla en París, la nieta del Rey Juan Carlos I ha lucido un look de lo más casual compuesto por una blazer oversize en negro, una camisa denim abierta y unos pantalones beiges que ha combinado con un bolso blanco de la firma de lujo que presentaba su colección.