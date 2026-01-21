Jorge Bárcenas rompe su silencio tras el enfado de Victoria Federica: "Si ella es feliz…"

Aunque Victoria Federica es uno de los miembros más mediáticos de la familia del Rey, la joven siempre ha preferido tratar sus relaciones sentimentales desde la más absoluta discreción. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto no ha sido posible, como cuando empezó un noviazgo con Jorge Bárcenas. Estuvieron juntos durante tres años, pero en 2022 decidieron tomar caminos por separado. Eso sí, manteniendo su amistad a pesar de todo. No obstante, la última broma que le ha gastado el DJ a la hija de la infanta Elena parece no haberle sentado muy bien a esta última, hasta el punto de que ha tomado la decisión de dejarle de seguir en las redes.

Todo ocurrió hace tan solo unos días, cuando Jorge Bárcenas acudió como espectador a La capital del pecado, el show de Juan Dávila. El DJ fue uno de los seleccionados por el presentador para subir al escenario. Allí, le preguntó por el nombre de su ex pareja y fue entonces cuando, haciendo gala de su característico humor, Dávila cogió el teléfono de Bárcenas y llamó a la apodada cariñosamente como Vic (delante de más de 18.000 personas). La hermana de Froilán cogió el teléfono a la primera y mantuvieron una conversación que podría haber supuesto el fin de su amistad. «Hola, ¿qué tal?», comenzó diciendo Jorge. «Bien, ¿y tú?», respondió la prima de Leonor en un tono educado. «Aquí», continuó el DJ. «Aquí, ¿qué?», siguió Victoria. «Pasándolo bien. Te echo un poco de menos», afirmó Bárcenas. Unas palabras que provocaron que Victoria Federica decidiera colgar el teléfono al instante al darse cuenta de que se trataba de algún tipo de broma.

Jorge Bárcenas y Victoria Federica. (Foto: Gtres)

La reacción de Jorge Bárcenas

El revuelo sobre si la amistad entre Jorge Bárcenas y Victoria Federica continúa no ha cesado desde entonces y, rompiendo su silencio, el DJ se ha pronunciado al respecto desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, donde ha sido sorprendido por la prensa y preguntado, como no podía ser de otra manera, por la broma telefónica que está dando la vuelta a la red.

«Bueno, yo creo que es una cosa que no hay que sacar de contexto. Es un show cómico y desde el primer momento tanto él como la gente que participa en la actuación lo hacen con respeto. Creo que se sabe de sobra que ante todo yo respeto a ella y a su familia. […] Ha sido una cosa puntual que no hay que sacar de contexto», comenzaba a decir.

Jorge Bárcenas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Bárcenas hacía hincapié en que entendía el interés, pero que no tenía nada más que decir al respecto. Aun así, aprovechaba su intervención para destacar que, aunque dijera que la echaba de menos, se trataba únicamente de «una cosa del cómico». «Es la gracia del show. Y entre eso y que estás ahí con la presión ante un montón de gente…», explicaba. No obstante, no ha tenido reparo en desear lo mejor a Victoria Federica en la relación que ha iniciado junto a Jorge Navalpotro, su nuevo novio. «Yo, si ella es feliz, yo soy feliz también y le deseo lo mejor de verdad», expresaba.

Antes de concluir, Jorge Bárcenas también ha querido mandar su más sentido pésame a toda la familia del Rey (incluida Victoria Federica) por el reciente fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, la hermana pequeña de la Reina Sofía.