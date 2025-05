Jorge Bárcenas ha reaparecido ante los focos con la sonrisa serena del que ha cerrado capítulos y mira al futuro con ilusión. El DJ, conocido por su relación pasada con Victoria Federica de Marichalar, ha acudido al concierto solidario de Cadena Dial y Marck en el Teatro Eslava de Madrid, un evento con causa: visibilizar la esclerosis múltiple. Allí, arropado por un sinfín de rostros conocidos del mundo del espectáculo, ha charlado amablemente con los medios. Y, aunque con elegancia y sin polémicas, ha dejado caer unas palabras que muchos interpretan como una indirecta clara a su ex.

El evento benéfico, que reunió a artistas como Chenoa, Leire Martínez, Gloria Camila, Blanca Paloma, Cepeda, Antonio José, Merche o Marilia Monzón, entre muchos otros, sirvió como una gran plataforma de sensibilización, pero también ha sido escenario para conocer el presente emocional y profesional de Jorge. Visiblemente contento y relajado, no ha dudado en hablar de música, su verano repleto de actuaciones… y también, de su pasado sentimental. «Yo todo lo que sea música, si puedo, me paso. Es bonito que toda la industria se una por causas como esta», ha dicho al inicio, destacando la importancia de este tipo de iniciativas. «Va a ser la mejor hasta la fecha de mi vida», ha añadido después sobre su gira, que se presenta como la más intensa y especial de su carrera.

Jorge Bárcenas en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, las preguntas personales no han tardado en llegar, y una en especial ha servido para que Bárcenas soltase una reflexión que, sin nombrarla directamente, parece dirigida a Victoria Federica. Cuando le han preguntado por su nueva actitud ante los medios, el DJ ha sido claro: «También sabes qué pasa… y esto es una cosa que no se ha dicho. Al final, cuando no depende sólo de mí, sino que es una persona con la que vas… pues muchas veces no te quieres meter donde no te llaman. Y muchas veces, con ella, estaba claro que no quería. No iba a ser yo quien estuviera súper majo si ella quería estar más al margen. Ahora que depende únicamente de mí, pues ya es diferente», han sido sus palabras.

Aunque Jorge ha mantenido un tono conciliador durante toda su intervención ante los medios de comunicación congregados en el lugar, su reflexión apunta directamente a la dinámica mediática que vivió durante su relación con la sobrina del Rey Felipe VI. Sin dramatismos, ha dejado claro que entonces decidió adoptar un perfil bajo por respeto a su pareja, y que ahora, en solitario, se siente más libre para mostrarse tal como es. «Yo respeto mucho, pero no es fácil. Estáis ahí muy encima, y para ella, o para cualquiera, esa presión es difícil de llevar», ha añadido, reconociendo que nadie está preparado para vivir con una exposición tan intensa desde tan joven.

Jorge Bárcenas y Victoria Federica en Barcelona. (Foto: Gtres)

A pesar de todo, no guarda rencor y, de hecho, se ha mostrado cordial al referirse a Victoria Federica: «Hemos pasado unos años maravillosos. Yo me llevo bien con todo el mundo. Le deseo lo mejor, que sea feliz, y eso es lo importante». Jorge Bárcenas y la hija de la infanta Elena, cabe recordar, se conocieron en Marbella en 2019 y lo cierto es que aunque intentaron mantener su relación alejada del foco mediático, muy pronto se convirtieron en una de las parejas de moda de la noche marbellí. Ambos se dejaron ver en el festival Starlite, que se celebra cada verano en esa ciudad, durante una escapada a Roma y otra a la nieve, o en Madrid. La pareja rompió en mayo de 2022 tras tres años de noviazgo.

En cuanto a su situación sentimental actual, Jorge ha confesado que está centrado en su trabajo y que, con el ritmo que lleva, es difícil mantener una relación: «Viajes para arriba, para abajo… ni tiempo tengo para estar con mi familia». Eso sí, el joven ha dejado la puerta abierta al amor: «Estoy abierto. Cuando tenga que llegar, llegará. No se busca».