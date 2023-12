Jorge Bárcenas habla como nunca sobre su relación con Victoria Federica

Ha pasado más de un año desde que Jorge Bárcenas y Victoria Federica rompieran su relación después de tres años juntos debido al «enfriamiento de los sentimientos» de los dos, según pudo saber la revista ¡Hola!. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el DJ ha roto su silencio. Lo ha hecho durante la fiesta de Navidad de Starlite Occidente, el que está considerado el mejor festival boutique del Mundo; en donde, además, ha hecho balance de este año 2023.

Bárcenas ha confesado que desde el momento en el que decidió hacer oficial su ruptura con la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha tratado de ser lo más discreto posible públicamente: «Yo creo que lo he llevado de la mejor manera posible. Lo hemos llevado genial, siempre siendo educados y respetuosos con todo el mundo, disfrutando nosotros y centrados en nuestro trabajo», ha comenzado diciendo. «Con los valores que tengo y la educación que me han dado en casa, siempre os he tratado a vosotros de la mejor manera posible», ha añadido.

Jorge Bárcenas en un evento en Madrid / Gtres

Al margen de lo anterior y preguntado expresamente por ello, Jorge Bárcenas ha hecho hincapié, eso sí, en cómo le afecto personal y profesionalmente la presión mediática con la que tuvo que lidiar una vez se supo de la ruptura, y antes. Cabe recordar, en este sentido, que el joven copó más de un titular en la crónica social de nuestro país, ya que si bien en la noche madrileña ya era un DJ de renombre, su vida más mediática comenzó a raíz de su relación con Victoria Federica. «Creo que cada uno, cuando tiene pareja, se lleva de la mejor manera que puede. Se disfruta, se es feliz, y a mí me tocó una cosa que era algo más mediática de lo normal».