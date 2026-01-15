Victoria Federica cuelga a su ex en directo y estalla la polémica

Lo que prometía ser una noche de humor sin filtros en el Madrid Arena acabó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la crónica social de la semana. Más de 18.000 personas fueron testigos de una broma telefónica en directo que tuvo como protagonista involuntaria a Victoria Federica de Marichalar, tras recibir una llamada de su ex novio, el DJ Jorge Bárcenas, durante el espectáculo El circo del pecado del humorista Juan Dávila.

El pasado 14 de enero, Juan Dávila celebraba su 20º aniversario como cómico con un show multitudinario. Como es habitual en sus espectáculos, el humorista interactuó con el público y subió al escenario a varios asistentes. Uno de ellos fue Jorge Bárcenas, ex novio de la hija de la infanta Elena, tras la petición de uno de sus amigos, que había contactado previamente con el equipo del cómico a través de redes sociales. El amigo de Bárcenas explicó que el DJ estaba conociendo a alguien y atravesando una relación complicada, un detalle que sirvió de excusa para que Dávila lo llamara al escenario. Una vez frente al micrófono, el humorista le propuso una de sus dinámicas más recurrentes: llamar por teléfono, en directo, a alguien importante de su pasado.

Aunque Jorge Bárcenas se mostró inicialmente cauto y pidió que no se asustara a su ex, finalmente accedió a realizar la llamada. Antes de marcar, Juan Dávila preguntó con su habitual tono irónico: «¿Esta de quién es hija?». «De la infanta Elena», respondió el DJ, provocando murmullos entre el público. Tras tres tonos, Victoria Federica descolgó el teléfono, ajena a que su llamada estaba siendo retransmitida ante miles de personas. La conversación comenzó de forma cordial. Él la saludó y le preguntó cómo estaba. «Muy bien», respondió ella con naturalidad. Sin embargo, la situación cambió por completo cuando Bárcenas lanzó la frase que desencadenó la reacción inmediata de la influencer: «Bien, aquí, pasándolo bien. Te echo de menos un poco».

Sin decir una sola palabra más, Victoria Federica colgó el teléfono, dejando en evidencia su enfado. El público reaccionó entre risas, aplausos y sorpresa ante la abrupta interrupción de la llamada. Juan Dávila intentó prolongar la broma con una segunda llamada, pero la joven ya no volvió a descolgar. Ante la falta de respuesta, el humorista le dejó un mensaje en el buzón de voz, lo que fue celebrado por los asistentes.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas en Barcelona. (Foto: Gtres)

Según fuentes cercanas, Victoria Federica no ha sabido hasta hoy que la llamada fue parte de una broma en directo ante miles de personas. La exposición pública del momento no habría sido bien recibida por la joven, que decidió tomar medidas inmediatas. Victoria Federica ha dejado de seguir a Jorge Bárcenas en redes sociales, marcando así un punto y final a la relación cordial que mantenían desde su ruptura en 2022. Aunque en el pasado ambos habían asegurado llevarse bien tras su separación, este episodio habría dinamitado cualquier posibilidad de amistad.

La relación entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas comenzó en 2019 y se prolongó durante más de tres años. Durante ese tiempo, la pareja llegó incluso a convivir y compartió momentos clave, como el confinamiento por la pandemia. La ruptura se produjo de forma discreta en 2022, sin comunicados oficiales ni polémicas públicas. Desde entonces, ambos han rehecho sus vidas por separado. Jorge Bárcenas ha continuado centrado en su carrera musical, mientras que Victoria Federica ha consolidado su presencia mediática como influencer y colaboradora televisiva. En los últimos meses, la sobrina del Rey Felipe ha vuelto a encontrar la ilusión junto a Jorge Navalpotro, un joven empresario madrileño, hijo de la propietaria de la conocida sala La Riviera.