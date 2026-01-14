Portadas de revistas: de Victoria Federica con su novio en Abu Dabi a la enfermedad de Campanario

Segundo miércoles de revistas del 2026 y, como no podía ser de otra manera, las noticias más candentes de la actualidad social de nuestro país vienen pisando fuerte. En esta ocasión, las fotografías de Victoria Federica junto a su nuevo novio paseando por Abu Dabi se han llevado un gran protagonismo. Ha sido la revista Semana la encargada de sacar a la luz este reportaje, donde se ve a la hija de la infanta Elena agarrada al chico que le habría devuelto la ilusión en el terreno sentimental. Viajaron juntos hasta la capital de los Emiratos Árabes para celebrar el 88º cumpleaños de don Juan Carlos, un momento que la joven consideró perfecto para presentar a su familia a su nueva pareja.

Por otro lado, la citada publicación también ha publicado en exclusiva todos los detalles de la boda de Sonia Moldes, celebrada el pasado 9 de enero en el Real Casino de Madrid. Además, también han señalado la última hora sobre la evolución de Sara Carbonero, quien se encuentra recuperándose tras haber sido operada de urgencia en un hospital de Lanzarote.

La revista Lecturas ha cedido el protagonismo de su portada a Julia Roberts, quien ha hecho su confesión más sincera tras cumplirse 35 años del estreno de Pretty Woman, la película que dio un giro de 180 grados a su carrera en la industria cinematográfica. Por otro lado, el medio también ha destacado la entrevista más complicada de Silvia Abril, donde ha confesado que sufrió un trastorno alimentario que le autodestruía. Además, también han sacado a la luz un reportaje en el que se muestra la discreta relación que mantiene Gonzalo Miró con la modelo Noelia Velasco desde hace seis años.

Diez Minutos se ha centrado en las claves del cambio de vida de Jesús Vázquez a sus 60 años. Y es que justo cuando pensaba en retirarse, el presentador ha sido fichado por RTVE. Además, también han rescatado las declaraciones de María José Campanario en El Hormiguero, donde se abrió en canal sobre la fibromialgia, la enfermedad que padece desde hace años. «Vivo con dolor todos los días». Por otro lado, también han hecho hueco en su portada para los gestos que hubo entre Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, durante la presentación de su nuevo proyecto juntos: el programa DecoMasters.

Por último, ¡Hola! ha celebrado el 18º cumpleaños de Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, por todo lo alto. En una exclusiva entrevista, la chef ha revelado que el joven le enseñó a disfrutar de la vida desde que nació: «Mi vida es mejor desde que llegó», confiesa. En otro orden de cosas, la revista también ha publicado unas imágenes exclusivas de la Reina Sofía junto a su hijo, el Rey Felipe VI, en París por el funeral de la princesa Tatiana Radziwill.

En otro orden de cosas, también han decidido hacer un repaso a la vida de leyenda de Philippe Junot, el financiero francés que falleció el pasado 8 de enero a los 85 años.