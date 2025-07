Samantha Vallejo-Nágera da la cara por Cayetano Rivera: "Es honrado y educado"

La detención de Cayetano Rivera ha generado un gran revuelo mediático. El programa de las tardes de Antena 3, presentado por Sonsoles Ónega, fue el encargado de sacar a la luz la noticia, donde informaron que el torero había protagonizado un altercado en una conocida hamburguesería de Madrid tras haberse enfrentado a las autoridades que se personaron en el local de comida rápida durante la madrugada del 30 de junio.

Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha tardado en acaparar multitud de titulares de nuestro país, así como también se ha convertido en el tema central de varias mesas de debate. Es por ello por lo que varios rostros conocidos no han tenido reparo en pronunciarse al respecto. Una de las últimas en hacerlo ha sido Samantha Vallejo-Nágera, quien durante el aniversario de la revista Tapas ha sido preguntada sobre la polémica del diestro y su posterior detención. Lejos de esconderse, la conocida jurado de MasterChef ha sacado la cara por Cayetano.

Samantha Vallejo-Nágera en el aniversario de la revista Tapas. (Foto: Gtres)

«No tenía ni idea. Le conozco muy bien y sé que es muy tranquilo y súper pacífico. Eso serán cosas de esas que exageran y que sacan de madre. Hace mucho calor», comenzaba a decir. «Es que no te puedo decir nada más ni opinar porque no tengo ni idea del tema […] Es una persona honrada, educada y tranquila», concluía.

El comunicado de Cayetano Rivera tras su detención

En medio del revuelo, Cayetano Rivera tampoco ha optado por el silencio. Y es que, lejos de esconderse, el diestro se ha pronunciado a través de un comunicado en el que explica que nada de lo que se ha publicado es verdad, así como también ha compartido su propia versión de lo ocurrido.

COMUNICADO Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad. Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 30, 2025

«Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad. Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco. Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional. Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición. Gracias», expresaba.