Adriana Abascal reaparece en el desfile de Rocío Peralta tras romper con Filiberto de Saboya

Rocío Peralta ha vuelto a hacerlo. La diseñadora que sueña con vestir de flamenca a la princesa Leonor lleva 17 años trabajando y ha conseguido llegar a lo más alto. Sus creaciones se convierten en auténticos éxitos y esa es la razón por la que la alta sociedad está pendiente de todos sus movimientos. De esta forma, no es de extrañar que Adriana Abascal se haya dejado ver por su último desfile, evento en el que la artista ha presentado sus creaciones para la nueva temporada.

Es la primera vez que Adriana Abascal se deja ver en un acto público después de su ruptura con Filiberto de Saboya. Durante un tiempo se convirtieron en la pareja más seguida, pero lamentablemente su amor no ha sido eterno y el pasado mes de diciembre anunciaron que iban a emprender caminos separados. Fue la modelo la que anunció la noticia a través de sus redes sociales. Lo hizo con un comunicado escueto, pero cargado de significado, donde dejaba claro que no había sucedido nada extraño, sólo se habían dado cuenta de que necesitaban un tiempo.

Adriana Abascal en el desfile de Rocío Peralta. (Foto: Gtres)

«Nuestro viaje juntos ha llegado a su fin. Los próximos capítulos permanecen sin escribir, sostenidos suavemente entre lo que fue y lo que puede venir», escribió Adriana. No fueron pocos los que pensaron que, antes o después, acabarían volviendo y ella misma ha dejado abierta la puerta a una posible reconciliación durante el evento organizado por Rocío Peralta en Sevilla.

Un equipo de la agencia Gtres ha tenido oportunidad de entrevistarla y le ha preguntado por una posible vuelta con Filiberto de Saboya, a lo que ella ha respondido: «Todo se puede». No se ha mostrado tajante y ha hablado con naturalidad de las segundas oportunidades, afirmando que «ningún capítulo se debe cerrar» al completo.

Una relación muy mediática

Adriana Abascal con Filiberto de Saboya. (Foto: Gtres)

Adriana Abascal ha hecho un esfuerzo al hablar de este tema, pues siempre intenta ser discreta y no profundizar en asuntos relacionados con su vida privada. Su objetivo es convertirse en noticias por cuestiones vinculadas a su brillante trayectoria profesional, pero no quiere llamar la atención por temas que considera personales. Sin embargo, su historia de amor con Filiberto de Saboya ha generado mucho interés y ha decidido romper su silencio.

La última vez que la expareja se dejó ver públicamente fue a mediados de noviembre, durante un exclusivo evento en el que Adriana y Filiberto coincidieron con el gran duque de Rusia y con Victoria Romanovna. Esta cita combinó la aristocracia con la elegancia y despertó el interés de miles de personas que están pendientes de los pasos de Abascal, pues siempre ha sido una mujer inspiradora.