"Las traiciones ocurren": Filiberto de Saboya confirma su infidelidad con Adriana Abascal

La relación entre Filiberto de Saboya y Adriana Abascal fue toda una sorpresa porque cuando se les vio juntos por primera vez en actitud cómplice en Sevilla nadie tenía constancia de que el príncipe había puesto fin a su matrimonio con Clotilde Coureau, madre de sus dos hijas. Ahora, casi un año después de su primera aparición pública, el sucesor del polémico Víctor Manuel de Saboya ha hablado como nunca de su relación con la mexicana y, sobre todo, de cómo fue el proceso de ruptura con la actriz.

En unas declaraciones a un medio italiano, Filiberto de Saboya ha querido pedir disculpas a su ex pareja porque no le contó que había empezado una relación con la mexicana. El príncipe ha explicado que no quería que Clotilde se enterara del romance por la prensa, pero ha dejado claro que la pareja ya llevaba años divorciada.

Adriana Abascal con Filiberto de Saboya en Sevilla. (Foto: Gtres).

El nieto del último rey de Italia ha revelado que conoció a Adriana Abascal a través de unos amigos comunes y ha dicho que entre ellos saltó la chispa de manera inmediata. A pesar de que no tienen planes de boda, ni tampoco se plantean vivir juntos, su relación va viento en popa. Filiberto ha contado que Adriana se lleva bien con su madre y cree que también con sus hijas y la pareja se siente bien con el modelo de relación que mantiene.

Él vive en Mónaco y ella en Francia, no hay mucha distancia, pero la suficiente para que cada uno tenga su espacio. «Amo mi soledad. Después de días intensos, necesito desconectar, estar solo y reflexionar», ha recalcado el hijo de Víctor Manuel de Saboya. Un modelo de relación que, por cierto, también mantenía con su ex.

Manuel Filiberto de Saboya posando en un acto. (Foto: Gtres)

Una separación discreta y un error

Ha sido en el diario italiano Corriere della Sera donde Filiberto de Saboya se ha sincerado sobre estos aspectos tan personales de su vida. Pero más allá de su relación con Adriana Abascal, con quien cada vez le vemos más en actos públicos, el príncipe también ha dado detalles de su separación de Clotilde Coureau.

Según ha explicado, la pareja no hizo pública su separación porque se trataba de una cuestión privada: «No le incumbe a nadie. Somos reservados. Mientras no decidas rehacer tu vida, no estás obligado a contarlo al público», ha contado el príncipe, que ha recalcado que mantiene una buena relación con su ex.

Filiberto de Saboya con su ex mujer, Clotilde Coureau. (Foto: Gtres)

No obstante, considera que fue un error no hablarle a Cloutilde de Adriana lo antes posible: «Se enteró por la prensa. Mea culpa. Aconsejo a quien lea esto que no cometa mi error. Aunque ya estábamos separados, debería habérselo dicho antes», ha reconocido. El príncipe también hay hablado sobre sus infidelidades, a las que define como «cosas que ocurren». Filiberto de Saboya considera que este tipo de sucesos «a veces fortalecen, porque te das cuenta de que eso no es lo que quieres». A pesar de todo y por el bien de sus dos hijas, la pareja sigue manteniendo una buena relación. A Clotilde Coureau, por ahora, no se le conoce otra pareja.