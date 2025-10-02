Quién es Rafael del Pino, protagonista de la otra gran boda del momento

La familia de Rafael del Pino, uno de las fortunas más importantes de nuestro país, está de enhorabuena. Y es que el hijo del presidente de Ferrovial, ya cuenta los días para darse el «sí quiero» con Victoria López de la Serna, hija de Javier López Granados y Gaella De la Serna, -reputados galeristas-. Tal y como informa la revista ¡Hola!, la pareja está dispuesta a sellar su historia de amor con una gran boda que se celebrará en dos escenarios privilegiados de Marbella.

Comenzando por la Parroquia de Santa Ana, en la localidad de Manilva, donde se congregarán algunas de las figuras más importantes de la élite empresarial, y donde destacan Sassa de Osma y Christian de Hannover, Alberto Cortina y Elena Cué, Alberto Alcocer y Margarita Hernández o apellidos tan ilustres como los March, Massaveu y los Botín; entre muchos otros.

Rafael del Pino. (Foto: Gtres)

El novio, quien ha seguido la trayectoria profesional de su padre, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. De hecho, actualmente es director ejecutivo de Rijn Capital. Mientras que Victoria, la novia, lleva cuatro años trabajando en la gestión de activos en Brookfield, una firma de inversión global.

El segundo escenario que la pareja ha escogido para su gran día es la Finca Cortesin, considerada un verdadero oasis en plena Costa del Sol. Las espectaculares vistas al mar así lo confirman, además de que pertenece al municipio de Casares, uno de los pueblos blancos más bonitos de Málaga. La zona, dividida en seis áreas principales, destaca por la presencia de un hotel de diseño vanguardista, e inspirado en la arquitectura tradicional andaluza. De hecho, fue aquí donde se casaron Carla Goyanes y Jorge Benguria en 2011.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Finca Cortesin (@fincacortesin)

La familia de los novios también jugará un papel muy relevante en su gran día, y es que estarán acompañados por los hermanos de Rafael: Ignacio y Juan del Pino; así como por su tía María del Pino, una de las mujeres más influyentes en el mundo de los negocios en España.

Por otro lado, también asistirán los tres hermanos de Victoria; donde destacan Jimena López de la Serna, directora artística del centro de arte contemporáneo familiar en Madrid, y también su prima Valeria Aresti, fundadora de la galería Fahrenheit Madrid. Y es que no cabe duda alguna de que el entorno de la joven ha estado siempre muy ligado al mundo del arte y a la cultura.

Rafael del Pino en la boda de Astrid Gil Casares. (Foto: Gtres)

Quién es Rafael del Pino: el madrileño más rico de España

Conocido por ser uno de los madrileños más ricos de España, Rafael del Pino tiene una fortuna estimada en 7.100 millones de euros. El presidente de Ferrovial también se ha consolidado como uno de los empresarios más influyentes del país, aunque ese dato no sorprende teniendo en cuenta que proviene de una de las familias más poderosas de la economía española.

Hijo de Rafael del Pino y Moreno y Ana María Calvo-Sotelo, -hermana del expresidente del gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo-, es el principal accionista individual del grupo a través de su sociedad patrimonial Rijn Capital (que dirige su hijo) y controla el 20,4% de la empresa.

Rafael del Pino, CEO de Ferrovial. (Foto: Gtres)

En 2016, del Pino acaparaba una gran atención mediática a raíz de su polémico divorcio con Astrid Gil-Casares. Del Pino y Gil-Casares se casaron en 2006, pero su matrimonio duraba poco más de una década. Durante ese tiempo, la pareja tuvo tres hijas, -Tadea, Alec y Cleo-, que se suman a los otros tres hijos que el empresario tenía de su primer matrimonio con Cristina Fernández-Fontecha, quien fallecía en 1998.

La sentencia se saldaba con un pago impuesto de 840.000 euros a su exmujer, junto con una pensión alimenticia de 21.000 euros mensuales para las tres niñas y los correspondientes gastos educativos. «Enfrentarse a Rafa no es fácil. Es como entrar en guerra contra Estados Unidos», aseguraba Casares en medio del conflictivo proceso.